Do Budějovic vyjelo jedenáct elektrobusů, lidi z aut svezou do centra

Provoz malých autobusů jezdících až do samotného srdce Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II. skončil neslavně před koncem letních prázdnin. Nyní se tam vracejí, ale místo Krajinskou ulicí budou do centra a opačným směrem jezdit ulicí Karla IV.

Dopravní podnik opětovně zavádí tento provoz od 1. listopadu a přichystal více novinek. Mezi záchytným parkovištěm v Jírovcově ulici na konci Pražského předměstí a náměstím pojede linka 23.

„Přeprava všech cestujících na tomto spoji bude v celé trase bezplatná,“ upozornil náměstek primátora František Konečný. Vozy pojedou v pracovních dnech od rána až do večera téměř neustále v intervalech deset minut.

Dál však musí lidé zpozornět. Když linka 23 přijede na náměstí, tak se změní. Buď se z ní stane spoj číslo 21, který dál pokračuje k nádraží a do Havlíčkovy kolonie, nebo linka 22, která rovněž přes nádraží zamíří k nemocnici.

Navíc tyto spoje už jsou zpoplatněné a podléhají klasickému tarifu dopravního podniku. Především v začátcích to může některé cestující zmást.

Lidé už si mohli všimnout, že červené elektrické midibusy do centra několik dní tréninkově jezdily.

„Zatím fungují bez problémů. Řidiči se školí, aby zvládli všechny situace. Na dálku si například budou otevírat závoru při příjezdu k nemocnici,“ zmínil Viktor Lavička, mluvčí dopravního podniku.

Za elektrobusy dopravce stoprocentně vlastněný městem zaplatil 142,5 milionu korun. Kapacita vozu je 45 osob, z toho 21 sedících. Midibusy jsou vybavené klimatizací.

Součástí vybavení je palubní informační systém s barevnými LED panely.

„Tato vozidla jsou zcela bezemisní. V průběhu dne se mohou dobíjet přímo z trolejí, jinak je hlavní dobíjecí stanice v areálu pod hřbitovem,“ doplnil ředitel podniku Slavoj Dolejš.

Spor o Krajinskou pokračuje

Provoz autobusů do centra má celkově mnohem delší příběh, který už trvá skoro rok. Jízda přes Krajinskou se proměnila ve velký spor několika obyvatel a radnice. Ta prozatím tahá za kratší konec.

Elektrobus Škoda 29BB Solaris Délka: 8,95 metru

Šířka: 2,4 metru

Celková maximální hmotnost: 14 tun

Počet míst k sezení: 21, stání: 24

Maximální rychlost: 65 km/hod

Minimální dojezd na trakční baterii: 50 km

Výrobce: Škoda Electric, a.s. Plzeň

Pozn.: Dopravní podnik města České Budějovice zaplatil za 11 vozů 142,5 milionu korun, přičemž 85 procent je hrazeno z fondů Evropské unie.

Loni v listopadu začala jezdit MHD Krajinskou ulicí do historického jádra. Část obyvatel ji uvítala, druhá tvrdě odmítala a upozorňovala například na to, že je provoz v rozporu s územním plánem.

Vše dospělo až k soudu. Na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pak byla zrušena platnost dopravního značení, které umožňovalo provoz linky v historickém centru města. Na konci léta tam přestaly autobusy jezdit. Soud tak vyhověl žalobě Sdružení majitelů domů v centru města.

Spor ale pokračuje, protože město rozhodnutí napadlo a podalo kasační stížnost. Není vyloučeno, že se sdružení bude zabývat i novým provozem přes ulici Karla IV.

„Prozatím čekáme, jaké bude rozhodnutí ve věci kasační stížnosti. Do té doby by nebylo úplně vhodné to podrobněji komentovat,“ reagoval jeden z odpůrců, bývalý poslanec Karel Pražák. Důležité podle něj je například to, zda se k zavedení nových spojů vyjádřily všechny dotčené orgány.

Pro českobudějovické politiky se stal provoz MHD do centra natolik zásadní otázkou, že byl v uplynulých dnech jedním z nejdůležitějších bodů při vyjednávání o koalici.

Přibudou nové zastávky

K 1. listopadu pak dopravní podnik připravil i další změny v provozu hromadné dopravy, které mohou na začátku cestující poplést. Původní autobusová linka 21 bude nově označena jako linka 1. Původní trolejbusový spoj 1 dostane označení číslo 4.

Trasa linky 12 bude zkrácená na úsek Nádraží – Husova kolonie/Areál VŠTE. Obsluhu Havlíčkovy kolonie k Malému jezu u Malše zajistí elektrobusy s číslem 21. Nová linka nabídne výrazně vyšší počet spojů.

Fungovat začnou zastávky Karla IV., Parkoviště Dynamo (v ulici B. Němcové), Jánská (v ulici B. Němcové) a Nemocnice (přímo u hlavního vchodu do areálu). Původní zastávka Nemocnice na Lidické třídě dostane nové jméno Šumavská.

Kromě toho dojde také k menším změnám jízdních řádů linky 13 jezdící na Srubec, u linky 18 posílí obsluhu areálu Vysoké školy technické a ekonomické a zlepšit se má návaznost spojů čísla 19 na vlaky.