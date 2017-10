Na rodiče, již unesli své děti ze Strakonic, byl vydán eurozatykač

Rodiče unesli děti ze strakonického dětského centra během povolené návštěvy. Jde o dva bratry – Davida Lackó (10) a Leonarda Lackó (4), které soud odebral rodičům Anitě Lackó a Bronislavu Slobodovi.



Policie předpokládá, že by se rodiče přes Německo a Rakousko mohli dostat na Slovensko, protože tam mají kořeny. Proto rozšířila pátrání na tyto země. Rodiče odjeli vozem Chrysler Voyager zelené barvy s poznávací značkou BA477HU, policii se přihlásil svědek, který viděl auto v německém Freyungu. „Byl vydán evropský zatýkací rozkaz. Nemáme zatím žádné nové poznatky, informace od občanů prověřujeme,“ řekl Matzner.



Rodiče se při návštěvě ocitli s dětmi o samotě. Čin mají podle policie promyšlený. „Rozdělili si úkoly, každý popadl jedno dítě, ještě on (otec) nějak zablokoval dveře, aby za nimi nemohly sociální pracovnice vyběhnout. Mají to stoprocentně naplánované, dobře ví, kam jedou. Mají někde připravený byt, dům nebo kamarády. Nebyla to žádná emotivní nárazovka, že to dítě vidím, tak si ho odvezu,“ řekl policejní mluvčí s tím. Rodiče bratrů podle něj mají vazby v Rakousku, kde obchodují s oblečením.

Mladší Leonard měl na sobě naposledy zelené tričko, tmavě modrou mikinu s kapucí značky Adidas, tepláky a na nohou boty s Batmanem. Vlasy má špinavě blond, velké výrazné oči a znatelné kruhy pod očima.

Starší David měl naposledy oblečené žlutooranžové tričko s dlouhým rukávem a vpředu s anglickým nápisem, tmavě modré tepláky. Má střiženou ofinu v půli čela. „Oba chlapci jsou bledší pleti,“ uvedl Matzner. Vyzval, ať lidé jakékoliv informace k jejich pohybu, pobytu či plánům volají na linku 158.