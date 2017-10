První snímky divokých vlků ze Šumavy „ulovil“ fotograf poblíž Modravy

„Nejprve jsme si mysleli, že se jedná právě o uprchlé vlky z Německa, jenže ti zbývají už jen tři. Po konzultaci s odborníky se ukázalo, že se jedná o vlky ze šumavské vlčí smečky,“ říká modravský starosta Antonín Schubert, který snímky pořízené Jiřím Kučerou z Modravy uložil v sobotu na facebookový profil obce.

Už o víkendu se fotografiemi zabývali i odborníci ze Správy NP Šumava. Vyvrátili domněnky, že by se mohlo jednat o uprchlé vlky.

„Podle zbarvení se jedná o divoké vlky, což znamená, že se autorovi snímků podařilo vůbec poprvé vyfotografovat členy divoké vlčí smečky. Podle našich informací je autor pořídil teleobjektivem na vzdálenost minimálně několika desítek metrů. Až dosud jsme ale měli možnost vidět snímky či videa těchto vlků pouze díky fotopastem,“ prohlásil mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Z fotografií je podle něj patrné, že vlci jsou v dobré kondici připraveni na zimní období, na Šumavě zřejmě nacházejí i dostatek potravy.

Pro turisty od nich hrozí minimální nebezpečí, jedná se o divoká zvířata, která se podle odborníků budou kontaktu s lidmi co nejvíce vyhýbat.

„Vlky mám rád. Pohybují se tady od doby, co jsem sám na Šumavě. Až teď ale utvořili smečku. To mě potěšilo. Vím, že moji radost určitě nebudou sdílet okolní farmáři. Je jasné, že občas napadnou třeba i ovce. Pokud ale tady vlky budeme do budoucna chtít mít, budeme se muset naučit počítat i s touhle možností,“ míní modravský starosta.

Schuberta těší i to, že se nejednalo o vlky z Německa, kteří jsou na blízkost člověka zvyklí a bylo by nutné je odchytit. „Divoké vlky se nikdo chytat nechystá. I nás těší, že se pohybují na obou stranách Šumavy. Samozřejmě, v tuhle chvíli se bohužel musí i taková krásná událost dělit o pozornost s příběhem vlků, které někdo vypustil v Bavorsku,“ dodává Dvořák.