Máme pět let na to dokázat, že je tuzemák nezávadný, říká šéf likérky

Fruko-Schulz a další výrobci nejprodávanější lihoviny u nás si nakonec mohli oddychnout. Před pár dny totiž Evropská komise rozhodla, že Česko a Slovensko mohou při výrobě oblíbeného tuzemáku dalších pět let tradiční rumový éter používat.

Ředitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý celou kauzu považuje za obchodní válku.

„Je to nafouklá bublina, která rozhodnutím Evropské komise snad splaskla. Nikdy nebylo prokázáno, že konzumace tuzemského rumu způsobuje rakovinu,“ říká Nejedlý.

Měl jste před hlasováním komise obavy?

Musím přiznat, že neměl. Věřil jsem, že vyhraje zdravý rozum nad úřednickým šimlem. Nakonec jsme evropské úředníky přesvědčili, že výrobek, který je na trhu 150 let, je zdravý a nezávadný. Zároveň jsem věřil, že dostaneme trvalou výjimku.

Fruko-Schulz Firma je po Božkovu druhým největším výrobcem tuzemáku v Česku. Za loňský rok čeká tržby asi 216 milionů korun. Zisk se má pohybovat v řádech milionů korun. Likérka loni vyrobila 3,4 milionu litrů alkoholu a více než polovinu z toho tvoří tuzemák. Vyváží pětinu výroby do téměř čtyřiceti zemí, přičemž do Ruska míří 80 procent. Likérka zaměstnává asi 85 lidí. Společnost Fruko-Schulz navázala na tradici firmy Moritz Schulz, jež ve městě vyráběla ovocná a dezertní vína od roku 1898. Po znárodnění v roce 1948 spadal podnik pod skupinu Jihočeská Fruta. V roce 1993 vznikla společnost Fruko-Schulz. Ruská Ladoga vlastní 100 procent akcií. (bar, ČTK)

Takže je lhůta pěti let zklamáním?

Vůbec ne, jsem za výsledek rád. Máme pět let na to, abychom dokázali, že je tuzemák nezávadný. To je ale otázkou hlavně pro výrobce aroma.

Proč se rozhodovalo až pár dní před termínem, kdy měla výroba s rumovým éterem podle Evropské unie skončit?

Osobně jsem se to dozvěděl loni na podzim. Informace, že máme 10 let na přípravu, byla pro mě i mé kolegy novinkou. Od podzimu jsme proto velmi intenzivně jednali a bohužel se to dostalo až do této fáze.

Připravovali jste se na to, že by výjimka přes Evropskou komisi neprošla?

Je pochopitelné, že nemůžete takovou situaci ponechat náhodě, takže jsme vyrobili zásobu na tři měsíce, což je 750 tisíc lahví navíc. Jak jsem ale již řekl, neustále jsem věřil, že vyhrajeme.

Co by pro vás opačný scénář znamenal?

Museli bychom během tří měsíců najít řešení a vyrábět tuzemák s aroma, které by neobsahovalo furan. Nějaké kroky už jsme podnikli, začali jsme sondovat různé možnosti. Stále jsem ale byl přesvědčený o úspěchu. Úplně jsme připraveni nebyli, i proto jsme se museli předzásobit.

Jakou roli hraje při výrobě tuzemáku rumový éter?

Je to jedna ze zásadních složek. Je klíčovou pro specifickou chuť a vůni tuzemáku, jak ji naši zákazníci znají.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin loni varoval, že některé látky v rumovém aroma mohou být jako rakovinotvorné zdraví nebezpečné. Problémový byl hlavně furan. Vy ale tvrdíte, že nic takového nebylo prokázáno. Co si z toho tedy vzít?

Jestliže je látka po chemické stránce rakovinotvorná, je to možné. V rumu je ale zcela nepatrné množství. Stejně tak se dá říct, že je rakovinotvorná i dětská výživa. Chemicky se to tedy dá nějakým způsobem prokázat. Nikdy ale nebylo prokázáno, že konzumace tuzemského rumu způsobuje rakovinu.

Co přesně je látka furan, která byla důvodem sporu?

Najdete ho v 90 procentech všech potravin. Je v kávě i dětské výživě. Proto byste mohli klidně říct, nejezte skoro nic a pijte destilovanou vodu. V rumu je ho navíc jen nepatrné množství. Celý spor je na nějaké bázi obchodní války.

Nyní máte pět let. Čeká vás hledání náhražky, nebo máte v plánu požádat o prodloužení výjimky?

Nijak se na to nepřipravujeme, protože jde o dostatečně dlouhou dobu. Hlavně je to ale otázka pro výrobce aroma. Mají čas na prokázání, že není škodlivé, případně mohou vyvinout nové aroma bez furanu. My budeme určitě žádat o výjimku. Kdo ví, třeba se nám podaří přesvědčit Evropskou komisi o výjimku trvalou. A třeba taky za pět let už Evropská unie nebude.

Je pravda, že součástí prodloužení výjimky je snížení podílu furanu v rumovém aroma?

Ano, začali jsme proto dělat opatření už loni. Podíl furanu se výrazně snížil, což určitě hrálo také roli při rozhodování komise. Zároveň také pochopili a uznali, že máme pravdu. Pokud by shledali, že je náš výrobek závadný, výjimku bychom nedostali.

Jak celý tento spor vy sám vnímáte?

Myslím, že jsme v souvislosti s furanem udělali z komára velblouda. Je to nafouklá bublina, která rozhodnutím Evropské komise snad splaskla. Máme teď čas na to, abychom přesvědčili orgány komise, že děláme výrobky nezávadné.

Plnící linka jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz: