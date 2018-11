Gastrofest nabízí v premiéře korejskou kuchyni i americké sendviče

U jednoho stánku připravují delikatesy z pravých italských lanýžů, opodál voní rozpálené chilli speciality a jinde zase vytvoří úsměvy na tváři hladových návštěvníků vyzrálé hovězí steaky.

Českobudějovické výstaviště opět ožilo tradičním Gastrofestem, na který pravidelně dorazí na 15 tisíc návštěvníků.

Až do soboty se v několika pavilonech představí stovky kuchařů z 15 zemí světa. Jídlo a další věci spojené s gastronomií nabízejí u 165 stánků.



„Vůbec poprvé se představí korejská kuchyně. Po několika letech se vrací také ta švýcarská. Velkým hitem zůstává jedlý hmyz, který tak nebude chybět ani tentokrát. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější kobylky, cvrčky, šváby a moučné červy,“ vyjmenoval Vladimír Tůma, ředitel Gastrofestu.

Přímo nasáklý vůněmi a chutěmi je pavilon T1, v němž je velká restaurace, u které stojí pódium. Na něm se vystřídají tradiční festivalové kuchařské hvězdy, například Tomáš Böhm, Marek Schober, Jan Krob, Radek Příhonský či Martin Imre.

V Českých Budějovicích na výstavišti začal ve čtvrtek Gastrofest.

Milovníci mexické kuchyně se mohou těšit na foodtruck, kde ochutnají tortilly, nachos, tacos a spoustu dalšího. Chybět nesmějí burgery, ale účastníci dostanou možnost okusit také mongolskou národní kuchyni, maďarské speciality, ale i chobotnice a kalamáry připravené podle řeckých receptů.

Kuchyni USA bude prezentovat Miroslav Dušek, který ve státech strávil desítky let a na festivalu se představí počtvrté. „Napadlo mě, že tentokrát se pustím do klasických amerických sendvičů, které v USA znají všichni a jsou proslulé, ale u nás zatím příliš objevené nejsou,“ sdělil Dušek. V jeho nabídce budou sendviče z Filadelfie, New Yorku a Miami.

„Newyorský se vyznačuje tím, že je v něm tuňák mezi sýrem. Miamský má v sobě zase prvky kubánské kuchyně, která má v této části USA silné zastoupení. V překladu můžeme říct, že to je půlnoční sendvič,“ doplnil Dušek.

Další část Gastrofestu patří soutěžím a také školám, které zde ukazují své dovednosti. Na cukrářské klání Budějovické mlsání 2018 v pavilonu Z se přihlásily přes dvě desítky soutěžících, ve 13. ročníku Českého kapra na téma český kapr v moderní úpravě se mezi sebou utká 24 kuchařů.

Prvorepublikovou expozici připraví SOŠ a SOU Jindřichův Hradec a žáci ze západočeské Hostouně se pokusí vytvořit rekordní stavbu z koláčů, která má podobou připomínat jejich školu.

„Bude to určitě velké, protože nás požádali o podstavec o rozměrech čtyři krát čtyři metry. Tak se máme na co těšit,“ doplnil Tůma. A třeba studenti z Kaplice na Krumlovsku uspořádají podzimní schwarzenberskou hostinu z přelomu 19. a 20. století.

Brány Gastrofestu jsou v pátek i v sobotu otevřené od 10 do 18 hodin. Základní vstupné zůstává stejné jako v předchozích ročnících a je 150 korun. Pro děti do šesti let je zdarma, do 15 let za 50 korun, slevu mohou uplatnit i lidé nad 70 let, majitelé průkazu ZTP a studenti.