Banky se nejdřív bály. S GoPay jsme předběhli dobu, říkají podnikatelé

Dnes společnost GoPay z Plané u Českých Budějovic poskytuje platební bránu několika tisícům e-shopů v Česku i zahraničí.

Vybrat si zboží, vložit do košíku a do několika prázdných polí zapsat údaje o své kartě je dnes pro řadu lidí běžná praxe. Právě při posledním kroku pomáhá zákazníkům, kteří o tom často ani nevědí, jihočeská platební brána. Jen loni přes ni protekly řádově jednotky miliard korun. Ve skutečnosti ale zdaleka nejde jen o několik prázdných polí na čísla.

„Klíčovou vlastností je propustnost. Když přijde zákazník, snažíte se ho přimět, aby zaplatil. Je však vystaven několika krokům a každý z nich ho může odradit. Máme zkušenosti s tím, že si část lidí stěžuje, že nerozumí logům či certifikacím, což je děsí. Celé to musí být jednoduché a rychlé. To je náš úkol,“ vysvětluje generální ředitel Michal Babouček.

Nic není tak těžké, abychom se to nemohli naučit

Chuť nakupovat přes internet v Česku stále stoupá. „Obecně platí, že čím mladší platící uživatel, tím větší zájem. Starší klientela preferuje bankovní převod kvůli obavám. Je to očekávané. Nastavení a osvěta vůči nim není na příliš dobré úrovni,“ hodnotí Pavel Schwarz mladší, který stál u zrodu firmy před více než deseti lety.

Při studiích v anglickém Bathu pozoroval slavný PayPal a fascinovala ho myšlenka elektronické peněženky. Vznikl tak virtuální účet, do něhož bylo možné si dobíjet peníze. Hodně mu tehdy pomáhal i otec, jehož firma Terms poskytovala na jihu Čech mimo jiné připojení k internetu. První roky byly plné tápání a ne příliš velkých úspěchů.

Průlom přišel, když začala společnost najednou poskytovat akceptace platební kartou, bankovním převodem nebo přes SMS. Peněženka šla stranou a větší význam získala platební brána. Ani s ní to ale nebylo jednoduché a v GoPay se dlouho potýkali s nedůvěrou bank, které službu neznaly.

„Nechápaly to a měly strach. My jsme v podstatě předběhli dobu. Bylo to velmi složité období a hrozil konec. Po nějakém čase tomu ale i díky změnám na trhu začaly rozumět a vznikl jakýsi obchodní model. V ten moment jsme měli konkurenční časovou výhodu a celé to začalo fungovat,“ vzpomíná 37letý Schwarz mladší.

Od založení v roce 2007 tak uběhla poměrně dlouhá doba, než se původně nejasný nápad proměnil v úspěšnou firmu s obratem přes 100 milionů korun a čistým ziskem zhruba 15 milionů. „Neutíkáme z boje. Říkáme si, že nic není tak těžké, abychom se to nemohli naučit. Jsme tvrdohlaví a trochu jdeme do věcí bezhlavě. Důležité ale je, že nás to baví,“ usmívá se Schwarz mladší v kancelářích českobudějovického IGY, kde nyní GoPay sídlí.

Jsme schopni obsloužit Evropu

Dočasně se sem přesunula, protože se její sídlo v Plané u Českých Budějovic opravuje. V IGY bude téměř 50 zaměstnanců dva až tři roky, poté se vrátí zpět. Stěhování mimo region vedení neplánuje. Důvodem jsou ekonomické náklady i lepší týmová práce.

„Vytváříme produkt, který by měl být schopný obsloužit Česko, Slovensko i celou Evropu. Chceme oslovit i klienty v zemích, jako Chorvatsko či Rumunsko. V takovém měřítku pak není nezbytné, abychom byli někde jinde. A sehnat zaměstnance může být i jinde stejně složité,“ popisuje 39letý Babouček.

V zahraničí GoPay už dnes působí. Má přes osm tisíc aktivních e-shopů z Česka, Slovenska, Polska nebo Maďarska. Nápad vyrostl na menších podnicích, ale dnes už se firma uchází i o ty větší. Patří mezi ně Skylink, Kytary.cz, Foosthop nebo Student Agency na Slovensku. Nejvíce peněz bránou proteče během Vánoc. Kromě poslední čtvrtiny roku je ale silný i leden. Lidé během něj totiž utrácejí peníze, které dostali pod stromeček.