VIDEO: ČSR nezahyne! Při opravě gymnázia našli vzkaz z října 1938

Když se ředitel budějovického Gymnázia Česká Antonín Sekyrka vrátil v červnu se svými studenty z Osvětimi, dozvěděl se o tom, že se ve škole našel poklad.

Jeden ze stavebních dělníků, kteří v historické budově mění všech 168 oken, našel v důmyslné skrýši unikátní vzkaz pro budoucí generace.

Na zažloutlém papíře vytrženém z bloku pisatel sděluje: ČSR nezahyne! Pryč prasata německá! Až bude někdo tento lístek čísti, nechť si vzpomene, že byl dán do díry od suku v okně třídy 4. A Reálného reformního gymnázia v Č. Budějovicích 5. října 1938 v den odstoupení pana prezidenta Edvarda Beneše. A vzkaz uzavírá slovy „prasata německá“ a „prase Hitler“.

„Byli jsme se studenty ještě plní zážitků z Osvětimi, a když jsme uviděli tento vzkaz, tak nás až mrazilo. Pisatel ho doplnil ještě kresbou vojenského auta s polní kuchyní a ozbrojenci. Z lístku, který byl napsaný pět dní po mnichovské zradě, je vidět, jak to zasáhlo celou společnost. Nedopadlo to jen na dospělé, ale na všechny včetně dětí a studentů,“ říká Sekyrka přímo ve třídě, kde byl poklad ukrytý osmdesát let. Jeho součástí bylo ještě osm kuliček na cvrnkání.

Dnes je to kmenová třída 3. E v prvním patře gymnázia. Před válkou patřila 4. A, ale studenti se v ní mohli klidně střídat podobně jako nyní. Pisateli mohlo být patnáct, možná šestnáct let. Vedení školy po něm začalo pátrat, i když naděje, že by ho našlo, je hodně malá.

„Dnes by mu bylo 95, 96 let. Ale napadlo nás, že mohl třeba jít po válce s dětmi kolem svého gymnázia a pronést: ‚Jestlipak je ještě v tom okně skrýš a v ní můj lístek, který jsem tam tenkrát napsal?‘ A třeba by se nám mohli ozvat jeho příbuzní a pomohli nám vypátrat, jak potom dál pokračoval osud toho člověka,“ líčí ředitel.

Vzkaz není podepsaný, na konci je pouze nečitelná parafa. „Všichni víme, jak brutálně dokázali nacisté potom likvidovat celé třídy, celé školy a jejich vedení. Nakonec i na našem gymnáziu se popravovalo, byl popraven zdejší ředitel Rudolf Strnad i učitel Josef Stejskal, po němž je dnes pojmenována ulice v centru Českých Budějovic,“ připomíná Sekyrka.

Gymnázium pátrá i na svém Facebooku. O příspěvek je ve srovnání s ostatními obrovský zájem, už si ho přečetlo přes 15 tisíc lidí. Řediteli školy se ozvalo několik pamětníků, ale žádný z jejich podnětů školu zatím nepřivedl na konkrétní stopu.

A co se stane se samotným vzkazem? Sekyrka ho nechá zvětšit a udělat věrnou kopii, aby byl lépe čitelný. S doprovodným textem, který nález přiblíží, ho umístí k oknu, kde byl léta ukrytý. Aby se mohly další generace žáků a případně i návštěvy seznámit s tím, že i takovéto zajímavé poklady se při rekonstrukci školy našly.

„Bylo to hrdinství v té době a ten klučina musel zažívat strach, protože 1. září 1939 přišel pravděpodobně před školu. Jenže už tu byli Němci a studenty sem nepustili. Muselo mu projít hlavou - já tu mám skrýš a tam je napsané Hitler je prase. A to si nikdo nedovolil v té době jakkoli veřejně vyslovit, protože tehdy se opravdu likvidovaly rodiny za menší prohřešky než tento,“ přemítá Sekyrka.

Přitom si zálibně prohlíží další poklad, který dělníci objevili při výměně oken v přízemí. U jednoho z nich vedle vchodu na Zátkovo nábřeží byla škvíra, která vydala sbírku mincí.

Nejstarší je z roku 1922, další jsou předválečné a protektorátní, poslední byly vyraženy v 60. letech minulého století. Kromě mincí se tu skrývaly i špačky tužek, poštovní známka z roku 1922, lístek z Jihočeského národního divadla 1949 nebo cigaretový papírek z protektorátu.