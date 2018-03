Jihočeská Ámoska ze Strakonic učí děti jako šmouly, piráty i čaroděje

Úspěch v prvním kole Zlatého Ámose v Poslanecké sněmovně si zajistila se svými žáky v převleku kapitána pirátů. Porotci se tak mohli předposlední únorové úterý na vlastní oči přesvědčit, jak skutečně vypadá v praxi výuka kantorky, o níž věděli z hodnotícího dopisu páťáků. Sehraná scénka zabrala a porota vyhlásila Hanu Křenkovou Jihočeskou Ámoskou.

„V regionálním kole musí žáci před porotou obhájit, proč si mě vybrali jako nejoblíbenější kantorku. Rozhodli jsme se, že jim to, co ve škole děláme, zahrajeme jako divadlo, aby to viděli. Děti měly roli i pro mě, tak jsem se musela předvádět jako kapitán pirátů a pak z toho byla učitelka,“ líčí 50letá Křenková ze Základní školy Dukelská, která vítězství v regionálním kole oslavila se svou třídou v hopsáriu.

Letos si hrají na školu v Bradavicích

Páťáci se inspirovali pro obhajobu své kantorky snadno – každý rok s ní prožívají jiná dobrodružství. V první třídě začínali jako šmoulata, ve druhé se proměnili na indiány, pak na piráty a rytíře a letos žijí v Bradavicích jako mladý čaroděj Harry Potter. Absolvují různé soutěže, kvízy, pokusy, lektvary a soupeří v tajných disciplínách... a přitom si procvičují látku, která by jim při běžné výuce připadala nezáživná.

„Jednou za měsíc přijdou v těch hábitech a žijeme v Bradavicích. Den předtím strávím tři až čtyři hodiny velkou přípravou, abychom pak mohli vytvářet lektvary, psát tajným písmem a užili si soutěží,“ popisuje aktivní černovlasá žena sportovní postavy.

Na své páťáky nedá dopustit, stráví s nimi spoustu volného času i mimo výuku. Na školní výlety jezdí s dětmi na tři čtyři dny, aby si je pořádně užily, bere je na cyklovýlety, v zimě s nimi chodí každý pátek bruslit na stadion. Od poloviny října dochází navíc dvakrát týdně doučovat jednu svou žačku, která se doma zotavuje po operaci páteře.

„Doufám, že se podaří, aby se mohla vrátit k nám. V páté třídě je tolik učení, že by to rodiče sami nezvládli, tak se jim snažím pomoct,“ říká nejen jako učitelka, ale i matka tří dětí ve věku od 25 do 7 let.

Dostala koláž „pro nejlepší učitelku“

Ve „své“ 5. A má celkem 27 dětí a s hrdostí sleduje jejich proměnu od malých vykulených prvňáčků na samostatné školáky s vlastním úsudkem. Snaží se do nich zábavnou formou a neotřelými metodami nejen dostat co nejvíc vědomostí, ale učí je také nepodvádět a chovat se férově.

„Je to bezvadná třída. Samozřejmě, že se musím na někoho zlobit, ale to fakt jenom když chci, aby byli féroví, aby se k sobě chovali pěkně. Sešly se tu šikovné děti a i z těch, co byly v první třídě problémové, se staly super děti,“ libuje si.

A žáci dokážou její úsilí ocenit. Už ve druhé třídě od nich dostala koláž „pro nejlepší učitelku“. A před Vánocemi zažila šok, když ji před vyučováním celá třída obklopila a sdělila jí, že ji přihlásila do celostátní ankety Zlatý Ámos.

„Byla jsem z toho hrozně zaskočená, potřebovala jsem si sednout. Ale jak kolem mě děti stály, odřízly mě od židle a já jsem se sotva udržela na nohou,“ vypráví Hana Křenková stále ještě s emocemi zatím nejsilnější zážitek ze své 29leté učitelské kariéry.

A proč je právě ona favoritkou pro svoje žáčky? „Je spravedlivá, příjemná, učí nás skvělým způsobem, že to není jenom o tom, že sedíme v lavicích a učíme se, ale i do toho hrajeme různé hry. Tím nám to uteče líp, než kdybychom se jenom klasicky učili. A co ji dokáže rozhodit? Spolehlivě ji naštveme, když se k sobě chováme špatně, když jsme na sebe škaredí,“ vypočítává Kryštof Brand.