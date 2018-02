Nechceme, aby se u nás lidé sedřeli, říká šéf kaplického Hauseru

Společnost vyrábí chladicí regály a mrazicí skříně zejména pro obchodní řetězce. Kromě rozšiřování výrobních prostor chce letos závod v Kaplici přijmout až 120 zaměstnanců. Další více než stovka lidí bude potřeba v nové centrále, která vznikne v Českých Budějovicích.

Jak je možné, že se obrat firmy nesnížil ani v době krize?

Samozřejmě je to svázané s naší branží, kterou je prodej potravin. Jde o oblast, na níž se v době krize začne šetřit až jako na jedné z posledních. Období let 2009 až 2010 bylo sice útlumové, ale neměli jsme nikdy žádný úpadek, jako byl třeba v automotivu. Nedošlo ani na propouštění. Zákazníci nás potřebovali dál.

Pavel Mrzena (56 let) Pochází z Kaplice a ve firmě Hauser pracuje od roku 1992. Začínal jako prodejní technik a v čele společnosti, která měla loni obrat 1,9 miliardy korun, je již 15 let.

Letos firma, která vyrábí chladicí regály, pultové obslužné vitríny nebo mrazicí skříně, odhaduje nárůst o 10 procent díky novým zákazníkům v nových destinacích.

Pavel Mrzena má manželku a dvě děti. Volný čas tráví s rodinou například poznáváním jižních Čech.

A loni jste dokonce dosáhli obratu přes 1,9 miliardy korun.

Hodně je to spojené s exportem. Většina našich výrobků jde totiž na zahraniční trh. Tento úspěch je také ovlivněn hospodářským boomem a expanzí mezinárodních řetězců, což jsou naši hlavní zákazníci. V 90. letech a od počátku tohoto století byl velký rozvoj na východ. V posledních letech naopak pozorujeme obrovský nárůst na západním trhu. Jde například o Německo nebo Anglii. Řetězce se perou o zákazníky a snaží se zatraktivnit nabídku, k čemuž potřebují i nás. My se staráme o to, aby měly pro zákazníky čerstvé zboží.

Kdo jsou tedy vaši hlavní zákazníci?

Určitě skupina Lidl & Schwarz, což je Kaufland a Lidl, a dále Aldi nebo Edeka.

Co všechno pro ně zajišťujete?

V poslední době nejde jen o chlazení potravin. Musíme reagovat na cíle v úspoře energie, které si vytkla Evropská unie do roku 2030. Nabízíme tedy i energeticky výhodná zařízení. Snažíme se maximálně využít odpadní teplo, které čerpáme z potravin. Obchody dnes už nepotřebují svoji kotelnu jako zdroj tepla. My jim totiž zabezpečujeme vytápění objektů. Celé to musí být energeticky zajímavé.

Do jakých zemí své výrobky vyvážíte?

Kromě Skandinávie je to téměř celá Evropa. Velké obraty děláme v Anglii, Německu, minulý rok byl úspěšný ve Francii. Dále jsou to Polsko, Maďarsko, Bulharsko a země Balkánu.

Co všechno se v kaplickém závodě loni změnilo?

Abychom mohli poptávku uspokojit, musíme se pořádně připravit. Nemůžeme spát. Snažíme se proto zefektivnit výrobu a zvýšit produktivitu. Rozhodli jsme se investovat do technologie zpracování plechů, protože to byla taková naše brzda. Nyní je veškerá manipulace automatická. Na to navážou další novinky. Celková investice vyjde na zhruba 190 milionů korun a hotovo má být do dvou let.

V Česku jsou nyní firmy, které musejí odmítat zakázky. Stává se to i vám?

To nesmíme. Musíme se snažit kapacity stále přizpůsobit trhu. Zatím zakázky neodmítáme. Daří se nám to i díky zaměstnancům a jejich nasazení.

Co pro to chcete udělat letos?

V Kaplici proinvestujeme zhruba 100 milionů korun. Peníze půjdou do technologií, které zefektivní pracoviště a zvýší produktivitu. Normálními slovy, nechceme, aby se u nás lidé sedřeli. Souvisí to i s tím, aby se u nás lidé cítili spokojení nejen na pracovišti, ale i mimo něj. Začali jsme narážet na kapacity v jídelně a šatnách. Proto jsme teď začali investici, která skončí v dubnu. Rekonstruujeme a rozšiřujeme kapacitu jídelny a kompletně předěláváme šatny, což dohromady vyjde asi na 16 milionů korun.

V plánu máte i výstavbu nové budovy v Českých Budějovicích.

To je pravda. Právě teď probíhá územní rozhodnutí. Poté bude následovat příprava stavebního povolení. Náš plán je získat ho nejpozději do poloviny roku. Práce by měly trvat asi rok a chtěli bychom, aby budova stála v polovině roku 2019. Počítáme s kapacitou zhruba 120 pracovních míst. Převážně nabíráme do oddělení technické podpory pro celou skupinu. Celá akce v Budějovicích by měla vyjít na asi 60 milionů korun.

Jednou z věcí, na kterou si při náboru zaměstnanců stěžujete, je špatná znalost němčiny. Je to pro zájemce o práci velký problém?

Určitě to je hendikep z toho důvodu, že je náš největší trh Německo, kde máme nejvíce prodejních týmů. Dostávají totiž technickou podporu od nás. Komunikace je proto ideální v němčině. Angličtina je nicméně vyhovující. Znalosti u absolventů vysokých a středních škol se však bohužel příliš nezvyšují. Pořád s tím bojujeme. Škola dá absolventovi nějaký základ, on ho však není schopný využít.

Vy sám ve firmě působíte šestadvacet let, nikdy jste neměl chuť změnit prostředí?

Neměl jsem důvod. Jsem takový jihočeský patriot. Narodil jsem se tady, líbí se mi tady, moje práce mě baví a nikdy jsem v ní neustrnul. Vždy jsem měl kam se rozvíjet.