Herec Tomáš Havlínek odchází z Jihočeského divadla do angažmá v Praze

„Končím v srpnu. Název divadla, kam nastupuji od příští sezony, ještě prozrazovat nechci. Není podepsaná smlouva, tak abych to nezakřikl. Ale je to na pěkné adrese,“ říká 25letý herec, který se už objevil i v roli skladatele Oskara Nedbala po boku Hynka Čermáka ve filmu Americké dopisy nebo v seriálech Bohéma a Vyprávěj.

Na tři roky v Budějovicích prý bude rád vzpomínat. „Na všech hrách, které jsem tu dělal, jsem si dokázal něco najít, aby mě to bavilo. Nejvíce mě ale baví Kati, Přisámbůh! a z trochu odlišného žánru oba Shakespeaři,“ líčí.

Diváci však o něj úplně nepřijdou. V Jihočeském divadle bude dohrávat aktuální repertoár a podle času i hostovat. Naposledy zde ztvárnil Donalda v absurdní komedii Letní vosy nás štípou už i v listopadu. Za roli autistického teenagera Jasona v černé komedii Přisámbůh! získal Jihočeskou Thálii 2016.

Tomáš Havlínek se narodil v Karlových Varech. V šesti letech začal hrát na housle a navštěvovat dramatický kroužek.

„Byl jsem hyperaktivní dítě. Předváděl jsem se, zlobil, takže jsem logicky nastoupil do dramaťáku. Vedle toho jsem začal chodit i do hudebky. Maminka tvrdí, že jsem si sám vybral housle, ale já jí to moc nevěřím,“ vyprávěl v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Na pražskou DAMU se dostal napoprvé

Na konci základní školy se přihlásil na hereckou konzervatoř, kam ho ale nevzali. Nastoupil proto na hudební gymnázium v Karlových Varech a pokračoval v houslové průpravě.

„Postupně jsem ale zjišťoval, že nechci denně omílat stupnice a opakovat místa ve skladbách, které mi nejdou. V Divadle Dagmar jsem více přičichl k herectví a uvědomil si, že tohle chci dělat,“ popisoval.

Na pražskou DAMU se dostal napoprvé. Vzpomíná, že jej hodně profesně i lidsky ovlivnil zesnulý pedagog a herec Michal Pavlata. Během studií také přestal cvičit na housle. Dodnes se však udržuje koncertováním s hudebními uskupeními a dýdžeji.

Do angažmá v Jihočeském divadle nastoupil na konci studií v roce 2015. Poprvé se českobudějovickým divákům představil v komedii Zavolejte Jeevese.

Následovala komedie Shakespeare v Hollywoodu a Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. V tomto „divadelním fastfoodu“ prochází spolu s Pavlem Oubramem a Tomášem Drápelou všemi hrami a sonety nejslavnějšího dramatika. S touto hereckou dvojicí navíc sdílí i šatnu.

Stále častěji je také k vidění ve filmech a televizních seriálech. Velkou výzvou byla třeba role skladatele Oskara Nedbala, kde zúročil i své houslové umění. V televizi ho viděli diváci také v Bohémě, kde se objevil v posledním díle jako bolševický kádr. Letos ho čeká natáčení komediálního seriálu pro internetovou televizi.

„Filmové natáčení mám hodně rád. Divadlo je živé, děje se tady a teď. Když se vám něco nedaří, musíte se z toho umět sám vysekat. A to na tom miluju. Na kameru zase musíte ubrat v emocích, grimasách, ztišit se. Mluvit do teček, nedělat kudrlinky. Člověk musí umět zvládnout svoji energii a usměrnit ji. Natáčení se nechci vzdát. I proto jsem neopustil Prahu a držím si tam byt. Filmové a seriálové prostředí je ale nevyzpytatelné, dokud nejste na place a nemáte oblečený kostým, tak nemáte jisté, že se točí,“ dodává Tomáš Havlínek.