Hluchoněmého muže soudí za loupeže, přepadeného omráčil cihlou

Sedmatřicetiletý Martin Farbar senátu potvrdil, že v září 2016 udeřil dvakrát cihlou do hlavy v českobudějovické Riegrově ulici opilého chodce. Když ztratil vědomí, vzal mu tašku s penězi a doklady a zmizel.

„Řekl, že jsem černá huba. Byl jsem pod drogama, tak jsem sebral cihlu a dvakrát ho praštil zezadu do hlavy,“ vysvětloval soudu za pomoci překladatelky do znakové řeči.

Přepadený utrpěl otřes mozku a zlomeninu lebeční kosti s výronem do hlavy. Po operaci byl dva měsíce v nemocnici.

Farbara dopadli policisté až loni v červnu během další loupeže, tentokrát na budějovickém Piaristickém náměstí. Tam podle obžaloby zaútočil pepřovým sprejem na pětašedesátiletého rakouského turistu a okradl ho. S loupeží mu podle spisu pomáhal jeho jednadvacetiletý známý.

Oba muže na místě za pomoci svědků zadrželi policisté. Podle stop a kamerových záznamů pak kriminalisté usvědčili hluchoněmého Farbara i z předchozí loupeže v Riegrově ulici. Při domovní prohlídce našli u něj ve sklepě množství občanských průkazů, kreditních karet a dokladů pocházejících z krádeží.

Přepadenému z Riegrovy ulice se Farbar chce omluvit

Oba obžalované přivedla před soud z vazby eskorta. Vinu za přepadení na Piaristickém náměstí svádějí jeden na druhého.

„Kamaráda jsem znal jen krátce, sháněl mi drogy. Dal mi tenkrát do ruky sprej a řekl, abych Rakušákovi, kterého potkal na diskotéce a doprovázel do hotelu, postříkal hlavu, protože smrdí. Když potom ležel na zemi, kopl do něho a vzal mu peněženku. Strčil mi ji do ruky, ale já mu ji hned vrátil,“ líčil incident na Piaristickém náměstí Farbar.

Ačkoliv je podle lékařů hluchoněmý, na některé dotazy dokázal reagovat ještě před překladem do znakové řeči. Chvílemi dokonce vyslovoval i srozumitelná slova. Odříkal například celou svou adresu.

„Naučil jsem se to ve vězení, když jsem seděl na Borech,“ vysvětloval s pomocí tlumočnice, která ale jeho znakové řeči často nerozuměla.

Přepadenému z Riegrovy ulice se Farbar chce omluvit. Prohlásil, že je ochoten mu uhradit nemajetkovou újmu ve výši 150 tisíc korun, kterou poškozený nárokuje. Skoro 100 tisíc korun požaduje za léčení zdravotní pojišťovna.

„Zvýšili mi teď důchod o 150 korun. Chci poškozenému posílat měsíčně dva tisíce,“ slíbil obžalovaný. Rozsudek zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků a znalců.