Soud potvrdil 17 a 12 let vězení dvěma útočníkům z Horusic

Pětičlenná skupina Ukrajinců přepadla rodinnou firmu na Táborsku v září 2015, podle obžaloby brutálně zbili osm lidí, dva z nich zemřeli. Konkrérně majitel firmy a jeho švagr. Způsobená škoda včetně krádeže peněz byla vyčíslena na zhruba půl milionu korun.

Za loupež a porušování domovní svobody dostal Ivan Ivanovský 17 let a Róbert Simon 12 let vězení. Policisté je zadrželi loni na jaře, zbývající tři se zřejmě skrývají v zahraničí.

“Výrok o vině a trestu z rozsudku soudu prvního stupně zůstává nezměněn a je pravomocný,“ řekla mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

Soud tak potvrdil rozsudek krajského táborského soudu, podle kterého mají usmrcení dvou lidí na svědomí především dva muži, které policisté nedopadli (psali jsme zde).

Napadení trpí posttraumatickou stresovou poruchou

Obžalovaný třiatřicetiletý Róbert Simon na svou obhajobu u soudu tvrdil, že pouze svázal dva lidi a pak hlídal venku, jestli někdo nejde. Nikdy podle svých slov na podobném přepadení nebyl.

Druhý obžalovaný 37letý Ivan Ivanovský byl podle svého obhájce v době přepadení v té části dílny, kde k vážným zraněním poškozených nedošlo.

Napadení z Horusic, kteří útok přežili, dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Mají úzkostné stavy a obavy o svůj život, tento stav lze u řady z nich považovat za chronický.

Státní zástupkyně navrhovala pro obžalované u krajského soudu výjimečný trest od 20 do 30 let. Obhájci žádali pro své klienty trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do 12 let s odkazem na to, že se podíleli jen na loupeži.