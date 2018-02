Můj klient jel loupit, ne zabíjet, říká obhájce z kauzy Horusice

Jak se z vašeho pohledu zatím soudní jednání vyvíjí?

Myslím, že se víceméně potvrzuje to, co tvrdíme od samého začátku. Že tedy pan Ivanovský, útočník s pistolí, se celou dobu nacházel v části zadní brusírny a hlídal svázané osoby. To znamená, že se nepodílel na těch dalších násilných akcích, které vedly k úmrtí dvou osob a těžkým zraněním.

Masakr v Horusicích V září 2015 vtrhl pětičlenný ukrajinský gang do firmy, která vyrábí součástky do historických motocyklů, a surově zmlátil tamější zaměstnance. Majitele Františka Hadrávka a jeho švagra Ukrajinci ubili k smrti, oba napadení svým zraněním podlehli v nemocnici.

Znamená to, že tedy zbývající pachatelé na útěku byli ti, co zabíjeli?

Nechci spekulovat, kdo z těch zbývajících něco dělal, nebo nedělal. Vycházím z toho, že pan Ivanovský celou dobu byl tou osobou, která držela zbraň, hlídala spoutané osoby, což vyplývá jak z jeho vlastní výpovědi, tak i výpovědi svědků. Těžko se mohl z pozice hlídače podílet na těch zraněních. Pan Ivanovský byl jako jediný poměrně dobře identifikovatelný.

Jaký trest by tedy byl pro vašeho klienta adekvátní? Za loupežné přepadení už byl jednou ve vězení na Ukrajině.

Já bych byl spokojen, pokud by to bylo ve vztahu k panu Ivanovskému překvalifikováno z vraždy pouze na loupež. Pravděpodobně by se jednalo o loupež v druhém odstavci a tam je trestní sazba pět až dvanáct let.

Projevil pan Ivanovský lítost nad tím, co udělal, a bude se pozůstalým omlouvat?

Samozřejmě, on toho jednání lituje, ale cítí se vinen pouze za loupežné přepadení. Ze strany spolupachatelů došlo k excesu, u kterého on nebyl přítomen. Rozhodně tam nejel s tím, že někdo umře a bude zabit. Jel tam loupit.

Jeden ze svědků naznačil, že pětičlenná skupina Ukrajinců nepřišla do Horusic kvůli penězům. Bavil jste se o tom se svým klientem, jaký měli motiv?

Podle mě je to jen spekulace. Většina svědků potvrdila, že tím motivem byla skutečně snaha získat peníze. Já si to vysvětluji tak, že je možné, že ti ostatní útočníci chtěli poškozenému nahnat strach, aby byl pak povolnější k vydání peněz. A k tomu nakonec i došlo. Kdyby tam byl jiný motiv, tak by pro peníze nakonec nešli. Ostatní důkazy svědčí pro motiv obohacení.

A tušil Ivanovský, že by k nějakému násilí přece jen mohlo na místě dojít?

Že tam k nějaké formě násilí může dojít, to asi ano, ale nikoliv, že to dojde až takhle daleko.