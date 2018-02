Všechny mlátili, jako by ani nešli pro peníze, řekl svědek masakru v dílně

Ráno mluvil u táborského soudu jako svědek jeden z pracovníků firmy HF Moto přes mikrofon z jiné místnosti. Vypověděl, že s otcem pracovali v dílně, když tam najednou vtrhla banda lidí. Uslyšel ránu a viděl, jak otec padá na zem, pak mu někdo zaklepal na rameno a dostal taky ránu do obličeje. Ležel na zemi.

„Čtyři z nich do mě kopali a svázali mě. Pak přišel pan Hadrávek (majitel). Nejdřív ho zbili a nic neříkali. Měl jsem pocit, jako kdyby si ani pro peníze nepřišli, protože pan Hadrávek říkal, že jim peníze dá, ale oni jen všechny mlátili. Nakonec jeden z nich řekl: Když dáš peníze, budou živí, když nedáš peníze, budou mrtví,“ vypověděl.

Masakr v Horusicích V září 2015 vtrhl pětičlenný ukrajinský gang do firmy, která vyrábí součástky do historických motocyklů, a surově zmlátil tamější zaměstnance. Majitele Františka Hadrávka a jeho švagra Ukrajinci ubili k smrti, oba napadení svým zraněním podlehli v nemocnici.

Dnes už Lukáš M. nepracuje v Horusicích, po incidentu se tam nevrátil a rád by na něj zapomněl.

Jak ale zmínil obhájce jednoho z obžalovaných, jeho klient Ivan Ivanovský tvrdí, že šli do dílny pro peníze. Svědek u soudu také potvrdil, že Ivanovský s pistolí a zelenou rouškou pouze hlídal a na nikoho neútočil.

„Já bych byl spokojen, pokud by to ve vztahu k panu Ivanovskému bylo překvalifikováno pouze na loupež, kde je trestní sazba pět až dvanáct let,“ řekl o přestávce obhájce Petr Novotný.

Lupiči si odnesli zhruba 300 tisíc korun, ačkoliv na místě očekávala parta zločinců rozhodně vyšší obnos. Lupiči odcizili pouze peníze, ke kterým je František Hadrávek dovedl. Po smrti se ujal firmy jeho syn Martin.

„Tahal jsem společnost hrobníkovi z lopaty, polovina personálu odešla. Ještě dlouho poté, co mě jeden z těch mužů udeřil, tak jsem měl dvojité vidění, už naštěstí problém nemám,“ uvedl Hadrávek mladší u soudu v listopadu 2017 (čtěte také Firma byla tátův život, nevykašlu se na to).

Policie spolupracuje s Ukrajinou

Policie loni na jaře chytila dvojici podezřelých Ukrajinců v Jihomoravském kraji. Zbývající tři muži, kteří se na přepadení podíleli, spravedlnosti unikají. Pravděpodobně jsou na Ukrajině.

„Vyšetřování pokračuje, snažíme se zbytek členů skupiny vypátrat, nelze předpokládat, že se sem vrátí. Dál spolupracujeme s ukrajinskou stranou,“ poznamenal k případu Jiří Matzner, mluvčí jihočeských policistů.

Třiatřicetiletý Róbert Simon na svou obhajobu u soudu tvrdí, že pouze svázal dva lidi a pak hlídal venku, jestli někdo nejde. Nikdy podle svých slov na podobném přepadení nebyl.

„Že někdo umřel, jsem se dozvěděl od policie a překvapilo mě to. Dnes už bych do toho nešel,“ řekl. Jeho starší komplic, sedmatřicetiletý Ivan Ivanovský, už za sebou má kriminální minulost z Ukrajiny, kde si odpykal osm let za mřížemi kvůli loupeži.

Jako jediný měl při přepadení plynovou pistoli. Kvůli ní ani podle svých slov nemohl nikoho spoutat a pouze dohlížel, jestli jde vše podle plánu.

„Ivanovský se v době přepadení nacházel v té části dílny, kde k vážným zraněním poškozených nedošlo. Měl by být potrestaný pouze za loupežné přepadení, ostatních činů se dopustili ti, kteří jsou na útěku,“ tvrdí obhájce obžalovaného Petr Novotný.

Soudce Petr Černý by mohl o vině a trestu rozhodnout ve středu, nebo ve čtvrtek.