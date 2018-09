Koncepce prošla. Jihočeši dostanou na výběr, kde chtějí umírat

Spousta lidí dnes umírá v nemocnici proto, že jejich rodiny nemají doma potřebné vybavení ani možnost opřít se o specialisty domácí hospicové péče.

Aby si Jihočeši mohli vybrat, kde by si přáli zemřít, dostali krajští zastupitelé na stůl koncepci paliativní péče v kraji na příštích pět let. Jejím cílem je nabídnout takové zdravotní nebo sociální služby, aby bylo pokryto celé území kraje a aby si z nich mohl pacient či jeho rodina vybrat.

Jde o ucelený systém od poraden a terénní domácí péče i pečovatelské služby přes mobilní specializované paliativní týmy a domácí hospicovou péči až po paliativní lůžka v nemocnicích a lůžkový hospic.

Kraj přitom nemusí stavět od nuly, řada paliativních služeb už tu funguje. Například vzorový kamenný hospic v Prachaticích a čtyři domácí hospice v Táboře, Třeboni, Písku a Českých Budějovicích.

„Chceme zvyšovat podíl domácí paliativní péče, aby pro lidi, kteří mohou využít tyto služby, byla dostupná. Pokud jde o lůžkový hospic v Prachaticích, je třeba konstatovat, že průměrně má obsazeno 25 ze třiceti lůžek. Nezavíráme dveře dalšímu hospici v Budějovicích, ale nevidíme to jako prioritu,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) a otevřela tím stavidla pro zastánce hospice v krajském městě.

Zastupitelé z Budějovic apelovali na kolegy, že největší sídlo v regionu kamenný hospic potřebuje. „Nevím, jak moc je výhodné pro budějovické rodiny, že jejich blízcí leží v Prachaticích. Jsem přesvědčen, že kdyby byl hospic v Budějovicích, byl by plný,“ podotkl například zastupitel Martin Kuba (ODS).

Jenže podle Pavla Klímy (Pro jižní Čechy) by otevření nového hospice v Budějovicích mohlo ohrozit ten prachatický. „Protože třetina klientů prachatického hospice je z Budějovic. Pokud nebude nastavené financování od státu tak, že se v pohodě uživí oba hospice, nebylo by zodpovědné spustit druhý,“ podotkl Klíma.

Ředitel prachatického hospice: Jeden hospic v kraji stačí

A zdůraznil, že v lůžkovém hospici je průměrná doba hospitalizace 30 dní. „Nechci, aby to znělo cynicky, ale není na místě litovat lidi z Budějovic, že jezdí do hospice do Prachatic. Kdyby tam jezdili léta třeba do centra pro pacienty s Alzheimerem, možná by to bylo k zamyšlení,“ srovnával Klíma.

Navzdory zdlouhavé diskusi nakonec koncepci paliativní péče schválilo všech 47 přítomných zastupitelů jednomyslně. Šéf prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna Robert Huneš ale mezi politiky nedorazil.

„Z odborného hlediska je fungování lůžkových hospiců v zemi vyřešený problém, ke kterému není co dodat. V jižních Čechách podobně jako v dalších krajích není potřeba budovat další hospic, protože jejich současná kapacita je zcela dostatečná a většina jich má průběžně volná lůžka,“ podotkl Huneš, který je i prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Pokud chtějí politici systému paliativní péče v kraji pomoci, měli by podle Huneše napnout své síly k budování domácích hospiců: „To je skutečný problém v jižních Čechách na rozdíl od kamenného.“

Fakt je, že pátý domácí hospic je právě zásluhou lůžkového prachatického už „na cestě“. Od 1. listopadu nabídne ve Strakonicích své služby domácí hospic sv. Markéty. „Je to žádaná služba a jsme připraveni ji finančně podpořit,“ potvrdil strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost).

Už fungující domácí hospice v kraji schválený krajský dokument o rozvoji paliativní péče vítají.

„Otvírá nám financování ze zdravotních pojišťoven i kraj se zavazuje k dalšímu dotování našich služeb. Politici ale stále mluví jen o tom, že paliativní péči potřebujeme pro přestárlé seniory. Není to pravda, našimi klienty jsou nevyléčitelně nemocní lidé v produktivním věku i děti,“ popsala ředitelka třeboňského hospice sv. Kleofáše Petra Brychtová.