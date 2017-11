Hotel Modrava už dvakrát poničily stromy. Personál i hosté se bojí

O štěstí v neštěstí mohou mluvit jak zaměstnanci Hotelu Modrava, tak i jeho majitelé. Ti teď požadují po Správě NP Šumava, aby nebezpečné i další stromy v okolí hotelu vykácela. Správa ale v plánu žádné kácení nemá. Spor tak rozhodne až odbor životního prostředí v Sušici.

První a o něco nebezpečnější pád stromu se odehrál v pátek 15. září. Tehdy spadla dvojitá špička nedaleko stojícího starého smrku, prorazila střechu hotelu i podlahu jednoho z pokojů pro personál a zničila nádrž na pitnou vodu pro celý hotel.

„Je zázrak, že v pokoji v tu dobu nebyl kuchař, který se šel dívat na notebook vedle ke kolegovi,“ říká zástupkyně provozní hotelu Lucie Pavlíková.

Majitelé hotelu žádali správu národního parku o odstranění stromů v těsné blízkosti hotelu podle vlastních slov opakovaně už v minulosti. Střechu jim pravidelně ničí padající větve, opad zase ucpává okapy. Stromy navíc jednu stranu hotelu masivně zastiňují a brání i lepšímu přístupu. Na žádný z těchto důvodů zatím úředníci neslyšeli.

„Pád prvního stromu to trochu rozhýbal, pak ale vše znovu utichlo. V okolí hotelu má pozemky obec, ta nám kácení povolila, a pak majitel hotelu. I ten bude kácet. Třetí pozemek ale patří státu. A tam jsme zatím neuspěli,“ podotýká Pavlíková.

Podle starosty Modravy Antonína Schuberta obec povolila pokácení tří smrků a dvou bříz na svém pozemku.

„To ale není konečné rozhodnutí. My dali s kácením pouze souhlas jako vlastník. Rozhodnout musí správa parku. Faktem ale je, že nejvíc hotel ohrožují stromy, které jsou na státním pozemku,“ podotýká Schubert.

Po prvním pádu chtěli hosté odjíždět

Druhý strom spadl 29. října v době, kdy na Šumavě řádila letošní nejsilnější vichřice. Poničil znovu už opravenou střechu, po které se svezl. Ani tentokrát nikoho nezranil.

„Jenže i tak nám to všechno hodně komplikuje život. Už po prvním pádu chtěli hosté narychlo odjíždět, měli jsme problémy se zásobováním a podobně. Nevím, jestli někdo musí umřít, aby se něco začalo dít,“ říká Pavlíková.

I proto majitelé žádají, aby správa vykácela stromy v 50 metrů širokém pruhu lesa v okolí hotelu. Jenže stromy jsou podle Lesního hospodářského plánu staré 170 a více let, některé jsou prokazatelně starší dvou staletí, a na místě tak stály podle úředníků Správy NP Šumava určitě dřív než hotel.

V porostu navíc není plánována žádná těžba. Zatím je kompaktním lesem, a pokud by se v něm kácelo, znamenalo by to podle mluvčího správy otevření celé stěny lesa, který by pak byl náchylnější při dalších silných větrech.

„Je to smutná souhra náhod a je nám samozřejmě líto, co se hotelu stalo. Léta je všechno v pořádku a teď padnou dva stromy ve dvou měsících. Hned po pádu prvního stromu jsme na místě provedli šetření a vyhodnotili kvalitu stromů v porostu. Navrhli jsme také dva potenciálně nebezpečné stromy, které jsou ve špatném stavu, a bylo by dobré je odstranit,“ říká Dvořák.

Jenže 50 metrů široký pruh lesa, kde roste přes 70 vzrostlých stromů, to je podle Dvořáka požadavek, který správa nemůže rozhodnout sama.

„Chceme majitelce vyjít maximálně vstříc. Sami jsme proto podali podnět na odbor životního prostředí v Sušici, který vykonává státní správu lesů. Podle našich informací by měli úředníci přijet na terénní šetření v první polovině listopadu,“ podotkl mluvčí.

Sušický úřad se případem zabývá. „K řízení se ale nemohu vyjádřit dokud neskončí,“ řekl Petr Kolář, pod něhož státní správa lesů v Sušici spadá.