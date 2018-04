Odpor proti skladům u Budějovic roste, petice už má dva tisíce podpisů

Starosta Úsilného Pavel Kašpárek a starosta Borku Jaroslav Novák přivezli před pár dny na krajský úřad petici proti výstavbě projektu s názvem Zóna obchodu a služeb Hrdějovice. V případě, že se začne budovat, tak mezi obcí Borek a českobudějovickou čtvrtí Nemanice vyroste na louce nedaleko Makra devět velkých skladovacích hal. K nim by pak podle propočtů denně zajíždělo bezmála čtyři sta kamionů.

A právě z toho má velká část obyvatel obavy. V Borku se loni po letitém trpění velkého provozu dočkali dálnice D3, a tím i zásadního zklidnění dopravy.

„Jenže s vybudováním překladiště by se do této oblasti kamionová doprava opět ve velkém vrátila, a to si samozřejmě nepřejeme,“ reagoval starosta Novák.

Chtějí projekt dostat do procesu EIA

Na hejtmanství přinesl 1 200 podpisů na petičních arších, které se podařilo nasbírat za pár týdnů. Starosta Kašpárek jich přivezl dalších 260. A přibývají další, protože je dál sbírají třeba v Nemanicích a Hrdějovicích.

„Mám jich přibližně 400. Zklidnění provozu na Pražské třídě v Nemanicích, které přinesla dálnice, je opravdu velké a nechtěli bychom o to zase rychle přijít,“ navázala Ludmila Váchová ze spolku Pro Nemanice.

Prvním cílem pro ni a ostatní je, aby se projekt dostal do procesu EIA, který zjišťuje dopady stavby na životní prostředí. Zda bude EIA nutné zahájit, oznámí brzy Jihočeský kraj. Ten nyní provádí takzvané zjišťovací řízení.

„To příslušný úřad ukončí nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění, což v tomto případě znamená do pátku 27. dubna,“ informovalo tiskové oddělení úřadu Jihočeského kraje. Ve zvlášť složitých případech může být lhůta prodloužena o 25 dnů.

Závěry pak musí úřad neprodleně zaslat všem dotčeným orgánům a celkům a také je zveřejní. „O tom, zda bude záměr podroben celému procesu EIA, nebylo zatím rozhodnuto. Petice obcí Borku a Úsilného adresovaná na Krajský úřad Jihočeského kraje byla doručena na podatelnu dne 13. dubna a jsou v řešení,“ doplnil kraj.

Areál na ploše 16 hektarů

Stavbu areálu s devíti obchodními a skladovacími halami připravuje u Českých Budějovic nizozemská společnost Central Trade Park (CTP Invest). Na ploše 16 hektarů vyroste podle oznamovatele zastupujícího investora zóna obchodu a služeb dopravně napojená na okružní křižovatku na Pražské mezi Nemanicemi a Borkem.

Starosta Jaroslav Novák přišel i s možným řešením. „Investor by svůj záměr mohl přesunout blíže k dálnici D3, což by pro něj mohlo být i dopravně výhodnější. Lze k tomu využít prostor v katastru Hosína právě nedaleko dálnice a silnice první třídy, kde už brzy dálnice také bude,“ upozornil Novák.

Už před časem sdělil, že investor původně informoval, že areál bude zásobovat denně 50 kamionů, pak 250 a teď je v dokumentu už 376 nákladních vozidel jedoucích jen v jednom směru. Projekt počítá s pohybem celkem 462 vozidel za 24 hodin. Zóna se má celá nacházet v katastru Hrdějovic.

Stavební pozemky patří investorovi, který je vykoupil od drobných vlastníků. Převážně jde o pole. „Bude v zóně, kde s takovými projekty náš územní plán počítá. Nemůžeme to proto odmítnout,“ reagovala nedávno místostarostka Hrdějovic Hana Rehanzlová.

A záměr se příliš nezamlouval ani městu České Budějovice. „Už při předložení projektové studie jsme poukazovali na to, že komerční park zhorší dopravu na Pražské. Investor měl udělat některé úpravy,“ uvedl náměstek primátora František Konečný.

Místo toho, aby se na Pražskou vrátily kamiony, existují naopak plány na utlumení provozu v oblasti Nemanic. „Místo čtyř pruhů by se vozovka zúžila jen na dva. V místě by tak mohla vzniknout parkovací místa a také by se mohla vysadit zeleň. Určitě by to prospělo třeba při přecházení silnice. Školu v Nemanicích nemáme, a tak děti dojíždějí a každý den musí přes tuto komunikaci,“ doplnila Ludmila Váchová.

Komerční areál má vzniknout v lokalitě, kde ještě před pěti lety plánoval jiný investor stavbu obřího kasina. Proti němu se ale postavili někteří obyvatelé Hrdějovic. V místě je už mnoho let hypermarket Makro a na opačné straně směrem k Úsilnému Nákupní centrum Kruh.

Nizozemská developerská společnost CTP v posledních letech expanduje hlavně do států východní Evropy. Logistická centra a obchodní parky už postavila například na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině, u nás je první areál u Humpolce.