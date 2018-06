Není jiná možnost, než točnu přesunout, řekl ministr kultury v Krumlově

Současná točna svým vzhledem a umístěním už více než pětadvacet let narušuje barokní zahradu a ohrožuje i členství Českého Krumlova na prestižním seznamu UNESCO.

Město České Budějovice jako vlastník konstrukce připravuje architektonickou soutěž na novou podobu, která by nevadila památkářům a UNESCO a zároveň by vyhovovala i Jihočeskému divadlu, které zde hraje představení.

Na prvním místě musí podle ministra v demisi Ilji Šmída (hnutí ANO) Česká republika respektovat rozhodnutí UNESCO, které několikrát důrazně vyzvalo k odstranění scény z osy barokní zahrady.

„Pokud ho nebudeme respektovat, vystavujeme se riziku zařazení Českého Krumlova na seznam památek v ohrožení, takzvaný black list,“ prohlásil Šmíd při návštěvě jihočeského města.

„Když vidím v reálu, jak vypadá současné zázemí točny, není jiná možnost, než scénu přesunout a vybudovat hlediště se zázemím v novém divadelním traktu zámecké zahrady. Návštěvníky to neovlivní. Když sem někdo pojede poprvé, tak také neví, kde přesně hlediště stojí,“ řekl Šmíd.

Stát by na projekt podle něj mohl přispět jednou třetinou. To však bude muset posvětit předseda vlády Andrej Babiš. O zbytek financování by se postaralo město České Budějovice.

Město chystá architektonickou soutěž

S přesunem točny na jiné místo však Jihočeský kraj nesouhlasí. „Proč by mělo město České Budějovice stavět na pozemcích, ke kterým nemá žádný vztah, novou experimentální scénu?“ ptal se Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.

Podle českobudějovického náměstka Jaromíra Talíře (KDU-ČSL) mají České Budějovice připravené peníze na vypsání dvoukolové architektonické soutěže.

„Samotná stavba bude stát odhadem stamiliony. To ukáže až soutěž. S vyhlášením čekáme na změnu územního plánu kvůli pozemkům pro zázemí. Souhlasí s tím i rada města,“ sdělil Talíř.

Pětapadesát tisíc diváků ročně

Otáčivé hlediště navštíví každý rok okolo 55 tisíc lidí. Tržby přesahují 33 milionů korun a jsou podstatným zdrojem příjmů pro Jihočeské divadlo. Pokud by o tuto scénu přišlo, výrazně by to omezilo celkový provoz divadla.

Herci mají zázemí v rokokovém letohrádku Bellaria, který je ve špatném stavu. Památkáři už mají připravené peníze na jeho rekonstrukci a v budoucnu zde chtějí mít novou prohlídkovou trasu. Současné hlediště má od památkářů prodloužený nájem v zahradě do roku 2020.

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a inscenace Rusalky (16. 11. 2015)

VIDEO: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a nová inscenace Rusalky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Zachování otáčivého hlediště na stávajícím místě je bez rizika v tom ohledu, že scéna tam má tradici šedesát let. Je tam však spousta omezení. Nemůže mít větší kapacitu než současných 644 míst a my jsme přitom schopni zaplnit i větší hlediště. Nebudeme v budoucnu také moci využívat letohrádek Bellarie, kde mají příští rok na podzim začít památkáři s rekonstrukcí. Musíme vybudovat odpovídající zázemí a to je možná komplikovanější, než vytvořit hlediště na stávajícím místě,“ sdělil ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Umístění do nové části zahrady má podle něj úskalí v tom, že tam hlediště nemá tradici.

„Výhodou ale je, že otáčko by mohlo mít dvojnásobnou kapacitu, můžeme pracovat i s návrhem polydimenzionální točny od Joana Brehmse. To je skutečný unikát, který nikde na světě není. Znamenalo by to rozvoj a posun plenérového divadla. A bylo by řešením jednou provždy. Už by to nikomu nemohlo vadit a nebylo by to kontroverzní. To může přinést pouze tahle varianta. Navíc zde můžeme vybudovat odpovídající zázemí,“ podotkl Průdek.

Otáčivé hlediště by se mohlo vybudovat v nové části zámecké zahrady (červená). Současná poloha je uprostřed zámecké zahrady (modrá).