Světová hvězda Instagramu fotila na Lipensku. Chce si tu koupit dům

Christina Tan z indonéské Jakarty navštívila Vítkův Hrádek, Stezku korunami stromů, Frymburk, vyrazila na plavbu parníkem po Lipenské přehradě a zajela i do Rožmberka nad Vltavou, kde vystoupala také na věž Jakobínka. Na svém instagramové účtu už publikovala fotografii z Lipna.

„Frymburk a okolí Lipenské přehrady jsou krásné. Přála bych každému, aby sem přijel a užil si pobyt stejně, jako jsem to udělala já,“ poznamenala Christina Tan, která se během jihočeského pobytu zajímala o ceny zdejších nemovitostí a pozemků, protože by se sem chtěla vracet stále. Začala dokonce uvažovat o koupi domu přímo ve Frymburku.

„V České republice už jsem byla za všech ročních období, ale nejraději mám podzim a ty barvy všude kolem,“ svěřila se.

Na jih Čech přijela opět po roce z vlastní iniciativy pod dojmy návštěvy z podzimu minulého roku. Celou dobu ji provázeli zástupci Turistického spolku Lipensko, kteří ji sem loni pozvali.

Právě její loňský slunečný snímek Rožmberka nad Vltavou se stal hitem na Instagramu a tohle malé městečko proslavil po celém světě. Dostal se totiž na jednu z nejvlivnějších instagramových platforem, jakou je Beautiful destinations, kterou dnes sleduje už 11,6 milionu fanoušků a turistů z celého světa.

Rožmberk nad Vltavou se tak na Instagramu objevil ve společnosti New Yorku, Paříže nebo německého zámku Neuschwanstein.

Instagram Populární sociální síť pro mobilní operační systémy. Slavní instagrameři ovlivňují současné trendy cestování. Spousta lidí se jejich fotografiemi inspiruje a často podle nich plánuje i své cesty po světě. Pravidelně vycházejí také žebříčky instagramových travelerů.

„Dnes se na Instagramu profiluje kdekdo, ovšem dostat se s fotkou na skutečně vlivné platformy, které sledují statisíce a miliony, nebo v případě Beautiful Destinations desítka milionů lidí, to je špička. Tento úspěch se dá přirovnat k tomu, jako kdyby se o Rožmberku napsalo v New York Times, National Geographic či Lonely Planet. Jen to je jiný typ média,“ hodnotil loňský úspěch specialista na influencer marketing a destinační marketing Tomáš Kadlec.

Samotná Christina Tan byla při první návštěvě z Rožmberka nad Vltavou naprosto unešená.

„Rožmberk je jen 30 minut od Českého Krumlova, což je slavné turistické místo. Jestli někdy pojedete do Krumlova, prosím, odbočte sem a budete touto vesničkou okouzleni,“ napsala tehdy na Instagram ke svému snímku. Překvapilo ji, že město má jen 350 obyvatel.

Christina Tan je profesionálním „luxury influencerem“. Cestuje po celém světě, fotí krajiny i interiéry luxusních hotelů. Půl roku je na cestách a zbytek tráví se svou rodinou v Jakartě v Indonésii.

„Věnuji se své práci profesionálně již pět let a ještě pět let bych to chtěla vydržet,“ říká Christina Tan, která je neustále na cestách, v letadlech, ve vozech taxi služby, stále balí kufry.

Na východy slunce vstává ve čtyři hodiny ráno a chodí spát po půlnoci. Mezitím upravuje své fotografie a vystavuje je na Instagramu a Facebooku. Když nefotí, tak natáčí a dělí se o své zážitky se svými fanoušky, se kterými neustále komunikuje.

„Je to hodně náročné a není to pro každého. Musíte dobře vypadat, udržovat se v kondici, dobře fotit, ovládat marketing a hlavně komunikační dovednosti. Jsem k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu,“ podotýká.