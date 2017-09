Na jih Čech přijeli přední instagrameři. Svými fotkami propagovali kraj

Už po prvním dni se ukázalo, jak je historicky první instagramový audit skvělou reklamou. Hned po pátečním programu, kdy se skupinka vydala do Koh-i-nooru a později po Vltavě na zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí, dostávaly fotky stovky až tisíce srdíček na populární sociální síti.

Třídenního programu se zúčastnili fotografové, blogeři, vizážistky nebo modelky. Jednou z nich byla Teru Menclová, fotografka a blogerka z Prahy.

„Jsem hlavně outdoorová fotografka. Začala jsem víc cestovat před dvěma roky. Snažím se zaměřovat na lokace, které nejsou tak známé. Na svém blogu dávám čtenářům různé tipy a rady. Sem jsme přijeli, abychom popsali, co může tahle oblast nabídnout,“ líčila krátce po příjezdu do Českých Budějovic.

Snímek ze zámku Mitrowicz se na jejím účtu objevil vedle destinací, jako je Island, Norsko nebo Slovinsko (najdete ho zde). Za pouhou hodinu dostal více než 500 srdíček. Na Instagramu má přes 41 tisíc sledujících a její fotky se líbí pravidelně tisícovkám uživatelů této sociální sítě.

Kraj si „prohlédly“ stovky tisíc lidí

A ještě jedna statistika. Kdyby se sečetli všichni followers (sledující pozn. red.) instagramerů, kteří byli na jihu Čech od pátku do neděle, vyšplhá se číslo přes šest set tisíc. S nadsázkou se tak dá říct, že se díky dvanácti účtům podívaly do kraje stovky tisíc lidí. Organizátoři věří, že právě tak zvýší zájem turistů z celé republiky, hlavně pak Prahy.

„Hlavním smyslem je udělat audit oblasti a získat zcela nový pohled. Zjistit, co je dobře i co je špatně. Tohle je první instagramový audit na světě. Chceme být top destinací v Česku a věřím, že nás tam tahle cesta může dostat,“ vysvětlil David Šťastný, předseda turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko, která akci pořádala.

Právě sociální sítě jsou podle něj ideálním způsobem, jak přilákat turisty ve věkové kategorii od 25 do 40 let.

Rady a tipy z cest

Instagram v současné době slouží jako rychlý prostředek, jak najít zajímavé místo, kam vyrazit. „Jste v podstatě deset kliků od toho, abyste si zarezervovali dovolenou. Sociální sítě jsou pro turistický ruch velmi důležité,“ popisuje Hynek Hampl, který na Instagramu působí pod přezdívkou Hynecheck.

Jeho práce se od doby, kdy před pěti lety začínal, hodně změnila. „Dřív jsem udělal fotku a dal ji na Instagram. Teď používám foťák, snímky zpracovávám v počítači a z té spousty vyberu jeden, který tam nakonec dám,“ usmívá se mladík při prohlídce Koh-i-nooru, kde si jeho kolegové pořizovali nejrůznější detailní snímky, aby je vzápětí poslali do světa.

Ne každý z nich ale používá pouze Instagram, kde se publikují výhradně fotky. Rodačka ze Sarajeva Sandra Kisić, která žije více než dvacet let v Česku, cestuje po světě, píše o svých zážitcích a dává svým čtenářům různé rady a tipy.

„Než někam vyjedu, zjišťuji si různé informace. Pak projedu Instagram, zadávám si tam lokace, a tak hledám různá neobvyklá místa. Nakonec vyjedu, fotím, vyberu jednu fotku a tu dám na internet s nějakým textem,“ shrnula.

Zároveň dodává, že právě instagramer je ten, který snímku dává přidanou hodnotu.

„Kdybychom tady vyfotili interiéry zámku a dali to na internet, nikoho to nezaujme. Přidaná hodnota je to, že jsme tady my. Důležité jsou i barvy. Zjistilo se třeba, že červená získává víc lajků než žlutá. Každý má svůj styl. Sociální sítě jsou ohromně důležité pro cestovní ruch. A jižní Čechy mají spoustu míst, která jim můžeme nabídnout,“ líčila Kisič na zámku Mitrowicz.

Kromě ní po regionu cestovali třeba fotograf Pavel Daněk, modelka a blogerka Natálie Kotková nebo vizážistky Koki9 a Lucie Lou. Na jejich účtech si můžete prohlédnout fotografie z Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Vltavy a dalších míst.