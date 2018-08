Investor chce obnovit vepřín v Třeboni. Pro devět tisíc prasat

Stával tam slavný prasečák Gigant. Za socialismu to bývala chlouba Třeboně. Výkrmnu prasat chce nyní na stejném místě obnovit společnost DSV.CZ. V těchto dnech zveřejnila záměr, který odbor životního prostředí kraje posuzuje z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.

Na brownfieldu v katastru třeboňské městské části Břilice, kde stál prasečák Gigant, vznikne podle záměru investora zařízení pro chov, výkrm a rozmnožování vepřů s kapacitou téměř devíti tisíc kusů zvířat. K záměru se zatím kladně vyjádřil odbor územního plánování třeboňské radnice a Agentura ochrany přírody a krajiny. Projekt je podle nich v souladu s územním plánem a neohrožuje rostliny ani živočichy. Naopak přinese podle posudku pozitiva. Zlikviduje poslední zbytky chátrající velkovýkrmny a přinese okolí pracovní příležitosti.

Součástí bude i biostanice

„Jsme na začátku. Podle investora zabere nová výkrmna asi polovinu původní plochy. Součástí bude i biostanice,“ uvedl zástupce oznamovatele záměru David Peroutka z firmy Farmtec Strakonice.

Moderní výkrmna vepřů přitom vznikne na místě legendárního prasečáku Gigant, kterým se Třeboň chlubila hlavně v dobách socialismu. Vedle areálu s devíti halami vyrostlo tehdy v této době sídliště montovaných domků pro zaměstnance. Někteří z nich tu bydlí stále jako důchodci.

Místní obyvatelé i chalupáři však na bývalý vepřín mají také negativní vzpomínky. „Smrdělo to až do Třeboně. Hlavně v létě. Teď by to snad nemuselo být tak hrozné, protože jsou nové technologie,“ říká chalupářka Danuše Šindlová.

Dělnické kolonie

Satelit nesoucí název Sídliště Gigant je podle architektů příkladem takzvaných slumů, tedy dělnických kolonií stavěných pro chudé. Na rozdíl od něho má mít velkovýkrmna špičkové parametry. Například biostanice bude zpracovávat odpadní kejdu a z ní vyrábět až 2,8 milionu kilowatthodin elektřiny ročně.

Projekt navazuje na předchozí produkci vepřového masa, která pro předchozí společnost R. A. B. dopadla špatně. Po roce 2011 zkrachovala a zbyly po ní jen ruiny stájí.

O tom, jak zkulturnit tuto periferii Třeboně, se ve městě vede už roky diskuse. Například sdružení mladých architektů City Upgrade, které zpracovává urbanistické studie pro několik jihočeských měst, navrhovalo, aby se lokalita u Rožmberka vyčistila a nechala zarůst zelení.

Atraktivitu místu dodává historická Zlatá stoka a přilehlý největší český rybník. Z jediné výškové budovy zemědělského areálu chtěli architekti nechat udělat dočasnou turistickou rozhlednu.

Ačkoliv je v oznámení uvedeno, že stavba by se měla dokončit už příští rok, podle Peroutky to zřejmě tak rychlé nebude. Investora čeká ještě série řízení a také výkupy části pozemků. Některé vlastní město Třeboň.

Podle starostky Třeboně Terezie Jenisové je záměr v souladu s jejich územním plánem. „Ten zde počítá mimo jiné se zemědělským hospodařením. Areál je zanedbaný a nevyužitý. Vyjádřit se k záměru můžeme do 30 dnů, celou věc ještě prodiskutujeme,“ podotkla Jenisová.