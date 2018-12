Na úřadě budu denně, slibuje neuvolněný starosta Třeboně

Venkovní koupaliště v lázeňském parku, svoz odpadu zdarma a hezčí veřejná prostranství. Tak by za pár let měla podle Jana Váni vypadat Třeboň. Dvaašedesátiletý politik je prvním neuvolněným starostou v historii města.

V roce 2010 jste vyhrál anketu MF DNES, která porovnávala starosty deseti největších měst v kraji. Proč se tedy, alespoň podle hodnocení tak úspěšný starosta, vrátil do čela radnice až po dlouhých osmi letech?

Tehdy mě to velice potěšilo. Pravda je, že jsme možná trochu podcenili situaci ve vztahu k voličům, protože jsem ze všech stran slyšel, že to vyhrajeme. Obzvlášť po tom, co se tady všechno udělalo. Investice do Besedy, úřadu, sportovišť, dopravy a tak dále. Proinvestovali jsme asi 640 milionů, což byla nevídaná částka. Možná to voliči vyhodnotili jako jasnou věc. Přemýšlel jsem nad tím, ale nešlo pro mě o existenční věc. Vždy jsem práci vnímal hlavně jako službu voličům a městu.

Jakých těch osm let bylo?

Dlouhé roky. Každé vedení se snaží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dělat to, co je podle něj pro město nejlepší. My máme na věci názor hodně pragmatický a realistický. Někdy jsem měl dojem, což jsem vyčítal svému předchůdci i následníkovi, že se příliš nevěnují Třeboňákům. Dělali věci v rozporu s jejich názory.

Co tím například myslíte?

Teď se snažíme napravit jednu z nich, což je odstranění sloupků v centru náměstí, které omezují vjezd. Vznikla petice s 1 300 podpisy, na což město nedbalo. Další věc je výstavba zimního stadionu, který v referendu 1 800 lidí odmítlo. Příliš se s občany nekomunikovalo. Když lidé něco nechtějí, proč to dělat? Je třeba umět naslouchat.

V opozici jste byl hodně vidět a slyšet. Nepřipadá vám, že jste to někdy přeháněl?

Nemyslím si. Jsem člověk, který někdy mluví nahlas s jasným a razantním názorem, což ale musí být. Nemá cenu kličkovat a hovořit ve frázích. Názory byly vždy podepřeny nejen naším místním sdružením, ale také názorem občanů, kteří za námi chodili. Kritika také nikdy neměla osobní charakter. Nemířili jsme na konkrétní osoby, ale šli do podstaty věci. Bohužel to naši oponenti takto nevnímali, což podle mě do politiky nepatří. Bylo to tedy možná tvrdé, ale korektní.

Pojďme z minulosti do přítomnosti. Když vznikala kandidátka, věděl jste, že budete v případě zvolení neuvolněný starosta?

Když jsem byl při sestavování kandidátní listiny tajnou volbou vybrán jako lídr, věděl jsem, že budu-li zvolen, tak funkci budu vykonávat jako neuvolněný. Důvody jsou osobní a možná se o nich zmíním později, nebo až budu končit. Teď mohu slíbit, že povinnosti starosty budu plnit na sto procent. Starostou jste 24 hodin denně. Od zastupitelstva jsem tady každý den. Lidem je jedno, jestli je Váňa uvolněný, nebo neuvolněný.

Někdo to ale nestandardně vnímat může. Jak takové lidi přesvědčíte, že funkci budete vykonávat na sto procent?

Prací a ničím jiným. Jestliže lidé zjistí, že budu pomáhat řešit jejich problémy, tak není lepší možnost.

Když za vámi bude chtít občan Třeboně přijít s nějakým problémem, jak si domluví schůzku?

Je to jednoduché. Stačí si zavolat na sekretariát a domluvit termín. Když někdo přijde nečekaně s nějakou drobností a nemáme důležité jednání, tak není problém ho přijmout hned.

Kolik času budete na radnici trávit?

Jsem tady každý den.

Musel jste tomu přizpůsobit profesní život?

Mám výhodu, že mám s manželkou tiskárnu v Třeboni. Je to malá rodinná firma a manželka je zvyklá pracovat tak, že ji dokáže řídit i beze mě.

Co tedy Třeboň všechno čeká. Aktuální a významnou investicí je rekonstrukce Berty za více než 100 milionů. Podpis smlouvy s vítěznou stavební firmou krátce před volbami jste kritizoval. Jak ve věci nyní pokračujete?

Byl bych rád, kdybychom se s firmou domluvili, že ze smlouvy vypadne inflační doložka. Může totiž znamenat, že se cena navýší o sedm, osm, nebo devět procent o inflaci za tři roky. Věřím, že dojdeme k dohodě. Investici podporujeme. Měla by podle plánu odstartovat příští rok v září.

Situace v lázních byla velkým tématem. Mluvil jste o ní s novým jednatelem?

Sešli jsme se a řešili ji. Pro mě je nepřijatelné, aby setrvávala obrovská fluktuace, která tam byla. Odchod 300 lidí za tři roky je strašné číslo. Měl by se stabilizovat odborný personál. Od toho se nedá odpoutat ubytování a stravování. Jde o tři pilíře, na kterých lázeňství stojí. Musíme je udržet na vysoké úrovni.

Co jsou další věci, které budete řešit?

Už v roce 2010 jsme měli v programu venkovní koupaliště v parku Lázní Aurora. Máme tam kogenerační jednotku (zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, pozn. red.), kde se přivádí plyn z bioplynové stanice. Z plynu se vyrábí elektřina a jako druhotný produkt vzniká teplo. Od května ho pouštíme pánu bohu do oken a teď ho chceme využít k ohřívání vody venkovního koupání. Líbilo by se mi víc bazénů s různou teplotou a přísadami. Další věc je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Branné. Stát může okolo 60 milionů korun. Je to trochu nevděčná investice, protože se vykope díra, položí trubky, zahrabou se a není nic vidět. Věnovat se chceme i veřejným prostranstvím.

Plánujete také zrušit poplatek za svoz odpadu, dočkají se ho lidé už příští rok?

V prosinci bude vyhlášku schvalovat zastupitelstvo. Třeboň je bohaté město a já bych byl rád, kdybychom z toho bohatství aspoň něco dali úplně všem. Je to 500 korun na osobu ročně, pro město jsou to ročně čtyři miliony korun, což nahradíme drobnými výdaji.