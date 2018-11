Jan Váňa z ODS se po osmi letech vrací do čela třeboňské radnice

Třeboňská ODS se ve všech programových prioritách shodla se dvěma subjekty. Jsou jimi Pro Zdraví a Sport a TOP 09. Koaliční smlouvu partneři podepisovat nebudou, podali si ruce.

„Držíme slovo a věříme, že ho budou držet i naši partneři. Budeme samozřejmě hledat podporu i u dalších subjektů. Některé z nich budou konstruktivní opozicí,“ věří dvaašedesátiletý Jan Váňa.

Ten by se také měl stát starostou. Jasno bude po zastupitelstvu, jehož součástí bude tajná volba. V ní se rozhodne o křeslech pro starostu, dva místostarosty a radu města. Místostarostkou by se měla stát Jana Grammetbauerová z ODS, druhé místo by měl obsadit kandidát z Pro Zdraví a Sport.

Váňa doufá, že právě tak hlasování skončí. „Kdybychom si neměli věřit na začátku, tak nemá cenu se pouštět do nadcházejícího volebního období,“ myslí si.

Pokud se Váňa stane starostou, nebude to pro něj nic neznámého. Radnici vedl již v letech 2006 až 2010.

„Získali jsme řadu dotací v hodnotě asi 300 milionů korun a proinvestovali asi 640 milionů. Dělalo se sídliště, sportoviště za 60 milionů, opravila se Beseda za 100 milionů a tak dále. Na to, že byla krize, se nám dařilo,“ připomíná Váňa.

I proto se v roce 2010 čekalo, že svůj post obhájí, což se nakonec nepotvrdilo. O čtyři roky později ODS sice vyhrála, ale koalici nepostavila.

„Jako vítěz jsme nechtěli post starosty. Tehdy s námi ale zkrátka ani nejednali. Předseda lidovců mi do telefonu řekl, že už jsou domluveni,“ vzpomíná. A tak ODS zamířila do opozice a v Třeboni vládly KDU-ČSL, ČSSD, ANO a Společně pro Třeboň.

Podle Váni se během čtyř let neprosadilo nic z programu ODS a návrhy opozice nikdo neřešil. „Zásadní věc, kvůli které volby dopadly tak, jak dopadly, byl fakt, že se odmítali bavit s opozicí i s občany,“ myslí si Váňa o uplynulých letech. Právě to je také jedna z věcí, kterou by staronový starosta rád změnil.

Kromě jiného ostře kritizoval podpis smlouvy na opravu areálu Berta Slatinných lázní za zhruba 137 milionů korun. Mimo jiné mu vadí, že ji vedení města podepsalo den před komunálními volbami. „První, co můžeme udělat, je jednat s firmou a bavit se o podmínkách,“ říká Váňa.

Od místní obyvatelky dostal Krajský soud v Českých Budějovicích návrh na neplatnost voleb a hlasování do zastupitelstva, který odmítl. Ustavující zasedání zastupitelstva tak bude v úterý 13. listopadu.