Utekl z fabriky fotit ruské tanky. Novotný vystavuje snímky z okupace 1968

Jednadvacátého srpna roku 1968 utekl z fabriky Kovosvitu. Sedl na skútr a vyrazil do Soběslavi, kudy projížděli Rusové. Fotil je celý den, večer snímky zpracoval a ráno vezl do redakce táborského Palcátu. Druhý den vyšlo mimořádné vydání.

Fotografie ze srpnové okupace nyní Jára Novotný vůbec poprvé vystavuje. Až do konce prázdnin jsou k vidění v galerijních prostorech táborského Divadla Oskara Nedbala. Snímky doplňují vydání tehdejších novin.

„Je to asi 15 let, co za mnou přišel ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka s tím, že by ode mě muzeum chtělo soubor fotek z okupace. Divadlo s muzeem se pak domluvilo, že udělají výstavu. Nikdy mě nenapadlo je vystavit, protože byly otisknuté. Já vystavoval výtvarné fotky, toto je dokument, který jsem neměl potřebu takto prezentovat,“ říká 79letý Jára Novotný.

Potom dokumentoval i pohřeb Jana Palacha, ale v srpnu 1969 Novotného kariéra dokumentárního fotografa na minutu skončila.

„Celý rok jsem ještě externě psal a fotil do Palcátu. Jenže v okamžiku, kdy nastoupil Husák, to začalo smrdět. Ještě jsem psal alespoň otevřené články do novin fabriky. Později se ukázalo, že je soudruzi měli zmapované. 20. srpna 1969 jsem jel do Prahy fotit demonstrace k výročí okupace. Už to tam bylo obšancované milicionáři. Celé odpoledne jsem fotografoval. Jel jsem přespat ke strýci a já blbec si u něj nenechal negativy,“ líčil Novotný před časem v rozhovoru pro MF DNES.

Druhý den ho sebrali esenbáci. Na několik měsíců skončil v kriminále za pobuřování. Uškodily mu hlavně letáky, kterými vyzýval v Kovosvitu ke generální stávce na 21. srpna. Pro nedostatek důkazů ho nakonec propustili a od Nejvyššího soudu mu přišlo odškodnění za měsíce strávené v kriminále.

„Jenže za dva dny došel přípis z Tábora, že soud nebyl v pořádku, rozhodnutí neplatí a že bude obnoven. Dodnes čekám, kdy mě odsoudí a pošlou do kriminálu,“ usmívá se Novotný.

Vrátil se do fabriky a ve volném čase se začal věnovat umělecké fotografii. „Symbolicky jsem si začal zobrazovat skutečnost. Je tam nahý a bezmocný člověk. Například doslovný popis je fotka Touha po světle nebo obnažený člověk připlácnutý na dno,“ popisuje.

Potom se věnoval cyklům Žena a Cirkus. Jeho fotky se od počátku 70. let začaly objevovat na prestižních zahraničních výstavách. Kvůli režimu však nikam nemohl vycestovat. Vyhrál třeba salon v Turínu a Italové mu naplánovali velkou putovní výstavu. Dostal dokonce valuty, devizový příslib i výjezdní doložku, měl koupený lístek. Jenže večer před vernisáží přišli estébáci a zabavili mu všechny doklady.

Jára Novotný vystavoval fotografie na více než 200 domácích a 240 mezinárodních salonech ve 33 zemích světa. Získal přes 200 cen. V Česku uspořádal přes 60 samostatných výstav. Připravil i několik knih.