Šumavský jelen Standa, který měl být utracen, půjde do obory k prezidentovi

Převoz, který by se měl uskutečnit během několika měsíců, dohodl se Správou Pražského hradu ministr Richard Brabec.

Proti utracení ochočeného zvířete se v minulých dnech zvedla silná vlna odporu a vůdce stáda z výběhu na Kvildě se stal ze dne na den doslova zvířecí celebritou. I proto se do jednání o jeho dalším osudu vložil sám ministr, který chce tímto krokem zároveň zklidnit situaci na Šumavě. Proti usmrcení jelena vystoupil například také Svaz šumavských obcí.

„Z mého pohledu varianta utracení nepřicházela v úvahu od začátku. Jenže na Šumavě se čeká na každou záminku. Pokud starosty na Šumavě netrápí nic jiného tak jako osud jelena, tak díky bohu za to,“ říká ministr Brabec.

Ten také ujistil, že kvůli únorovému případu napadení a následným peripetiím rozhodně nehodlá odvolávat Pavla Hubeného z postu ředitele Správy NP Šumava. „Odvolání určitě nepřipadá v úvahu,“ ujistil Brabec. „Nikdo nepředpokládal, že jelen ztratí plachost, od odborníků jsem ale slyšel, že se to stává poměrně často.“

Považujete přestěhování jelena z Kvildy do obory v Lánech za dobré řešení?

ANO 2627 NE 171

Jelen pojmenovaný Standa by se měl do Lánské obory stěhovat do několika měsíců, ve chvíli, kdy shodí své paroží. „Bude to tak bezpečnější pro převoz zvířete. Za tuto dobu navíc bude možné vyřídit všechny právní úkony, které jsou s převodem jelena coby státního majetku spojené,“ vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Součástí Lánské obory je i pozorovací obůrka, ke které chodí vysokou zvěř pozorovat i děti. „V tomto výběhu by měl být Standa umístěn, pro návštěvníky bude dobré i to, jak je ochočený. Takže to, co bylo na Kvildě na škodu, bude v oboře lákadlem,“ míní ministr.