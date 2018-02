Útočného jelena brání tisíce lidí. Park ho místo zastřelení nabídne jinam

Přes dvanáct tisíc podpisů měla ve čtvrtek odpoledne petice proti usmrcení jelena, který už dříve dostal jméno Standa. Objevily se i nabídky na jeho odkoupení.

Zájem o něj má například Klub vojenské historie Gabreta, který vede starosta Kvildy Václav Vostradovský. Nejprve ale musí Národní park Šumava nabídnout zvíře státním organizacím.

„Správa NP Šumava nyní prověřuje všechny možnosti, jak s nebezpečným zvířetem naložit. Může být umístěno do jiného zařízení Správy NP, jiného subjektu, nebo se prodá. Jednou z možností je i usmrcení, s touto variantou správa stále pracuje jako s tou poslední ze všech možných,“ uvedl mluvčí Jan Dvořák.

Utracení nedoporučuje ani ministerstvo životního prostředí. Pracovník oddělení národních parků Josef Zollpriester navrhuje umístění jelena do stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci.

„Jelen stejně nemůže zpět do přírody, ale jeho utracení nepřipadá do úvahy a nedoporučujeme to. Teď jde spíš o to, aby správa zabezpečila areál a neumožnila lidem dostat se ke zvířatům tak blízko,“ uvedl Zollpriester.

Napadení návštěvníka Správa NP nezveřejnila. Po dohodě s mužem, který si ze setkání se zvířetem odnesl pohmožděniny a podlitiny, nechtěl park věc medializovat.

„Není to bohužel první případ, který se tady stal. Před půl rokem došlo také k nějakému konfliktu zvířete s neukázněným návštěvníkem, i když toto není ten případ. Jelen za to opravdu nemůže, za tu dobu se ale tak ochočil a otrkal, že si dovolil i na ukázněného návštěvníka. I když je člověk slušný a zvíře nekrmí, tak ten jelen už to vyžaduje a to je problém,“ upozornil Vostradovský.

Výběh s jeleny u Kvildy je nyní zavřený. A lidé se do něj nepodívají nejméně do 10. března. Samotná budova centra a výběh rysů jsou pro turisty stále přístupné bez omezení.