Útočný jelen ze Šumavy má nový domov. Převezli ho do Lánské obory

18:35 , aktualizováno 18:47

Jelen Standa, kterému hrozilo zastřelení, protože v zimě v návštěvnickém centru v Kvildě na Šumavě zranil turistu, dorazil ve čtvrtek do Lánské obory. Dostal se tam poté, co se do případu vložil ministr životního prostředí Richard Brabec.