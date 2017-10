Knihovna může žádat o dotaci, auta k ní dočasně dojedou po cyklostezce

„Rada města s řešením souhlasila jako s dočasným. Na to definitivní se zpracovává studie,“ upozornil náměstek primátora František Konečný.

Město má takovou představu, že by v budoucnu mohla být knihovna napojená z Lidické třídy z prostoru u soudu, kde by vznikla okružní křižovatka. Podle radnice by bylo ideální, pokud by se podařilo obě stavební akce spojit do jednoho období.

Jisté to však zatím není. Prozatím tedy bude provoz veden kolem Gerbery a zčásti po cyklostezce podél Malše.

„Město České Budějovice už zahájilo změnu územního plánu, abychom v budoucnu mohli přistoupit k úpravám na Lidické třídě. V tuto chvíli jsme ale nechtěli házet Jihočeskému kraji klacky pod nohy, protože má velkou šanci na získání peněz na přestavbu knihovny a lepší dočasné řešení se nepovedlo najít,“ navázal náměstek primátora Petr Podhola.

Jihočeskou vědeckou knihovnu, jejímž zřizovatelem je kraj, čeká proměna, po které se čtenářům volně zpřístupní na 130 tisíc svazků knih a periodik. Přístavba na Lidické třídě vyjde na více než 120 milionů korun.

Stávající budova původně sloužící jako muzeum dělnického revolučního hnutí se má přestavět podle návrhu z brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. Přibude také úplně nová prosklená část, bude vzdušná a zároveň jakoby se vznášející těsně nad zemí, a to díky pilotám, na kterých bude stát.

„Asi nejvíce se mi líbí jednoduchost, která bude podle mě dobře pasovat do prostoru,“ reagoval už dříve Ivo Kareš, ředitel knihovny. Pokud by vše šlo bez odkladů, může se začít stavět už příští rok, ale spíše to bude až rok 2019.