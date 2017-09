Sezona začíná. Jihočeské divadlo láká na Juana i Pane, vy jste vdova!

Sedm činoherních novinek, dvě baletní premiéry, tři operní a čtyři v Malém divadle. K tomu nespočet koncertů, besed, nových akcí a projektů. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích hlásí nabitou sezonu 2017/2018.

Premiéry v divadle Činohra

Nebezpečný experiment 3. 11.

Kalifornská mlha 8. 12.

Živý obraz 15. 12.

Letní vosy... 9. 2.

Pane, vy jste vdova! 23. 2.

Téměř dokonalá láska 7. 4.

Černý kocour 20. 4. Opera

La Traviata 20. 10.

Její pastorkyňa 19. 1.

DonG 4. 5. Balet

Kráska a zvíře 24. 11.

Petr Zuska Projekt 23. 3. Malé divadlo

Čechomoří 28. 10.

Lajka letí vzhůru 28. 11.

Bruncvík 17. 2.

Game 14. 4.

Nejvíc premiér přichystal tradičně činoherní soubor. Herci sezonu pojmenovali Něco mezi nebem a zemí. Na počátku listopadu ji zahájí mysteriózní thriller Nebezpečný experiment podle povídky A. C. Doyla. „Je to velká příležitost pro Tomáše Havlínka v roli nadějného vědce Gilroye. Bude odolávat svodům Věry Hlaváčkové, která jako slečna Penclosová umí druhým vnutit svou vůli,“ říká současná šéfka činohry Jana Kališová, kterou na počátku února vystřídá Martina Schlegelová. Kališová však zůstane kmenovou režisérkou divadla.

Dalším premiérovým titulem je Kalifornská mlha. Daniela Bambasová v ní jako živočišná barmanka bez zábran svede bouřlivý i komický souboj o pravost obrazu Jacksona Pollocka s kultivovaným expertem na výtvarné umění v podání Jiřího Untermüllera.

Poněkolikáté se do Jihočeského divadla vrátí Petr Zelenka. Tentokrát zrežíruje tragikomedii Živý obraz od Maria von Mayenburga. „Tento německý dramatik je známý tím, že se nesmí vůbec do jeho her zasahovat. Petr Zelenka však od něj dostal mimořádně úplně volnou ruku,“ líčí Kališová.

Tanečníci z Uruguaye i Itálie

Velkým lákadlem bude přepis filmové komedie od Miloše Macourka a Václava Vorlíčka Pane, vy jste vdova! V titulní roli pobaví Věra Hlaváčková. Činohra přivítá i nové členy, kterými jsou Kamila Janovičová, Beáta Kaňoková a Václav Švarc.

Na nové tváře sází také balet. „Soubor posílíli tanečníci z Brazílie, Uruguaye, Itálie, Japonska, Rakouska i Česka. Naše stálice, jako například Zdeněk Mládek, samozřejmě zůstávají,“ ujišťuje šéf ansámblu Lukáš Slavický.

První premiérou bude na konci listopadu celovečerní balet na námět francouzské pohádky Kráska a zvíře. Na jaře 2018 vytvoří celovečerní titul pro baletní soubor jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších českých choreografů Petr Zuska.

Operní soubor se vrhne na nastudování slavného Verdiho díla La Traviata na motivy románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. „Hudebním dramatem Leoše Janáčka Její pastorkyňa pak vstoupíme do jubilejního roku 2018, kterým připomeneme 100 let české státnosti, výročí 90 let od úmrtí skladatele a také 100 let od vídeňské premiéry Její pastorkyně, jež 16. února 1918 odstartovala celosvětový věhlas Janáčkovy hudby,“ podotýká šéf opery Tomáš Studený.

Trojjediný Don Juan

Jak by to vypadalo, kdyby se na jednom pódiu potkali tři Juanové od Moliéra, Mozarta a jeho současníka Giuseppe Gazzanigy? Nevšední zážitek slibuje odlehčená hudební komedie Don G s podtitulem Juan, Juan, Juan!!!

Malé divadlo připravuje pro své příznivce čtyři nové premiéry. Hned první s názvem Čechomoří oživí nikdy neuskutečněný projekt tunelu Adria, který měl propojit České Budějovice s istrijským poloostrovem u Jadranu.

Do své třetí sezony vstupuje Ateliér 3D, který přibližuje svět divadla a jeho osobností veřejnosti. Nabízí například kurz muzikálového herectví, workshop pohybového divadla nebo divadelní dílny přímo ve školách. V této sezoně nově odstartuje kurz určený pedagogům se zaměřením na hlasovou a pohybovou průpravu.

Zřizovatel Jihočeského divadla, město České Budějovice, letos poslalo scéně příspěvek 96,7 milionu korun, což je o 3,4 milionu více než loni. Dalších 10,6 milionu dostalo divadlo od státu a Jihočeského kraje. Od ledna má scéna jedenáct nových sponzorů, kteří jí přispěli 460 tisíci korunami.