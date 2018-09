Štreit fotil vrahy ve věznicích. Byli chytří, mladí. Přitom zabili, říká

Jindřich Štreit se více než 50 let věnuje sociálnímu dokumentu - fotí bezdomovce, handicapované, drogově závislé, seniory i děti.

„Zaměřuji se na problémy společnosti a snažím se je přiblížit a poskytnout na ně pohled lidem, kteří nemají šanci se s nimi běžně setkat,“ řekl 72letý pedagog a držitel Medaile Za zásluhy.

Výstava v Auritu odhaluje život v českých věznicích. „Oslovil mě olomoucký vězeňský kaplan Otto Broch, zda bych nechtěl udělat dokument o práci vězeňských kněží. Fotit ve vězení je organizačně velice obtížné, je třeba hodně povolení. Byla to obrovská výzva a zázrak dostat se tam s foťákem,“ popsal začátek práce fotograf, který byl v 80. letech za focení vězněn na Ruzyni.

Jindřich Štreit fotil i v ženské věznici.

„Když jsem se tehdy vězňů ptal, byli skoro všichni nevinní. Teď je to jiné, tady vinu nepopírali. Říkali mi: Jsme vinni a zde svůj hřích smýváme, odpykáváme si ho. Měl jsem možnost cítit, co zažívají. Jsou to vězni, kteří sedí 15 až 20 let. Vrazi na okraji společnosti, v jiném světě,“ přibližuje atmosféru ve věznicích.

Líčí, jak důležitá je pro vězně kaplanská služba, jíž se dokument zabývá. „Lidé o ní nic neví. Přitom je pro vězně tak důležitá. Kaplan je totiž jeden z mála lidí, kterému se mohou svěřit. Může jim pomoci s tím břemenem, ale ne kvůli ulejvání z práce nebo cigaretě, jak si veřejnost mnohdy mylně myslí,“ vysvětlil Štreit.

Na každé fotce, která v Auritu visí, je vrah. Fotograf s nimi trávil čas o samotě a mnohdy se mu rovněž svěřovali.

„Příběhy byly hrozné. Kolikrát jsem si říkal, co tady ty lidi dělají. Byli šikovní, chytří, talentovaní, mladí. Přitom z nějakých důvodů zabili,“ dodal.

Při focení však zažíval i veselé historky. „Nejtěžší bylo fotit v ženské věznici. Žádná vězeňkyně mi nechtěla dát ke zvěčnění souhlas. Když jsem pak přijel osobně, stály půlhodinové fronty, aby měly fotku,“ vzpomínal.

Podobný příběh má se sestrou Filoménou (Marta Truhlíková z Kongregace Dcer Božské Lásky, pozn. red.), která se nechtěla fotit, ale po mnoha přemlouváních povolila a fotograf ji při práci zachytil. Na výstavě pak stála jako první návštěvnice.

V cyklu o životě kněžích ve vězení Ze tmy ke světlu, který vznikl ke 20. výročí založení kaplanské duchovní péče ve věznicích, bude Štreit pokračovat. „Je to nádherné téma plné zážitků a filozofických rozprav,“ řekl fotograf, jenž nyní chystá dokument z domácí hospicové péče.

Pro Jindřicha Štreita je to již jeho čtrnáctá výstava v galerii Auritus. „Vlastně fotím kvůli vám. Prakticky zde fotografický cyklus vystavuji vždy poprvé,“ říkal na vernisáži. Výstava potrvá do 12. října.