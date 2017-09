V Českých Budějovicích by chtěl žít každý, zpívá v klipu dcera Jíšové

„Napadlo mě, že bych ráda převedla do písničky větu: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Tak jsem o svolení psala panu Zdeňku Svěrákovi a Davidu Smoljakovi, kteří jsou majitelé práv. A oni souhlasili,“ říká ke své novince 26letá Jonášová.

Komiksově laděný klip diváka provede po známých budějovických místech. Záběry se natáčely na ochozu Černé věže, na Sokolském ostrově, v parku Na Sadech, u Samsonovy kašny, na Lannově třídě či na Dlouhém mostě. Tam třeba skupinky mladých lidí prolézají takzvaným uchem – designovým prvkem na chodníku, což je jedna z budějovických vysokoškolských tradic.

Jako herce obsadila i místní sportovce

I tak řada dalších zajímavých míst spjatých s krajským městem v klipu chybí. „V Budějovicích je toho hrozně moc, ale já jsem nechtěla, aby z klipu byl turistický průvodce a jen samé budovy. Chtěla jsem, aby to celé dávalo smysl,“ vysvětluje budějovická patriotka a dcera folkové zpěvačky Pavlíny Jíšové.

Jako herce obsadila i budějovické sportovce, takže „zpívat“ uslyšíte fotbalisty Dynama, hokejisty Motoru a také volejbalisty Jihostroje. Ještě jednu známou tvář si Jonášová do svého klipu přála.

„Chtěla jsem původně, aby mi na závěr zahrál sám pan Svěrák a na větu: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý, by mi odpověděl: Teda, kromě mě. To se ale bohužel nepovedlo,“ popisuje.

„Zatím je kritika dobrá, ale přiznám se, že jsem to moc nesledovala. Ale asi začnu,“ usmívá se Jonášová.