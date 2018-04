Nerozhlédl se, říká dívka, která viděla rozjeté auto a zachránila brášku

Kdyby nezareagovala včas, mohlo cesta do školy skončit tragicky. Jenže dvanáctiletá Julie dávala pozor. A na přechodu pro chodce, k němuž se blížilo auto, bratra bleskurychle strhla zpět.

Chlapec, který s ní jako každý den mířil do mateřské školy a zapomněl se před přechodem rozhlédnout, si díky její pohotové reakci odnesl jen pár šrámů. Střet s autem mohl dopadnout mnohem hůř. Řidička Škody Fabie tehdy dostala pokutu, protože ohrozila chodce na přechodu.

„Bráška se před naším domem nerozhlédl a já si všimla, že chce na silnici vyrazit i přesto, že auto projíždělo těsně kolem. Strhla jsem ho proto zpět. Upadl a řidička toho auta hned volala záchranku. Bráška to naštěstí odnesl jen pár škrábanci a modřinami,“ vzpomínala dnes dívka.

Školačka za svoji duchapřítomnost dostala ocenění od Policie ČR a od České pojišťovny získala titul Mladý Hrdina. Základní škola Mistra Jana Husa díky ní navíc získala šek na 15 tisíc korun na rozvoj vzdělávacích aktivit ve škole.

„Ocenění si vážím. Doma mě také pochválili, rodiče byli vděční, ale popravdě, největší radost jsem měla z toho, že se bráchovi nic nestalo,“ řekla při slavnostním předávání ocenění Julie, která na husineckou radnici dorazila i s rodiči a bratrem Šimonem.

Obchvat Husince čeká na stavební povolení

Na ocenění Mladý hrdina školačku navrhl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

„Je velice důležité, aby rodiče dětem neustále vštěpovali zásady správného přecházení přes silnici. A ukazuje se, že velký smysl má i dopravní výchova na školách. Stačí, aby se dítě pořádně nerozhlédlo a v příštím okamžiku může skončit přímo pod koly projíždějícího vozu. Ani řidič nemusí být vždy schopen pohotově zareagovat,“ říká Bajcura.

Ten připomíná, že loni policie zaznamenala téměř čtyři stovky dopravních nehod zaviněných dětmi, které neopatrně přecházely silnici.

Událost ukázala i na nutnost obchvatu, který by dopravní situaci v Husinci významně zpřehlednil. Incident se totiž odehrál těsně u mostu přes řeku Blanici, jen několik desítek metrů od místa, kde loni zemřel na křižovatce cyklista.

„Říkám to už dávno, že všichni žáci, kteří chodí v Husinci do školy, jsou každý den vlastně mladí hrdinové. Snažíme se proto stavbu obchvatu co nejvíc urychlit. Máme už projektovou dokumentaci i územní rozhodnutí, čekáme na stavební povolení. Věřím, že se už opravdu blížíme k zahájení stavby,“ říká starostka města Ludmila Pánková.