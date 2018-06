Zápach z kachní farmy obtěžuje lidi v Plané. Omezit ho má kopcovitý park

Venkovní posilovna pro dospělé, inlinová dráha, zeleň, sochy řezbářů, dřevěná rozhledna s výhledem na rybník a kopce. Doslova v rodinnou idylku by se měla proměnit holá pláň u rybníka Hejtman v blízkosti sídliště v Plané nad Lužnicí.

Město si nechalo zpracovat studii na park Zelené vrchy, který bude propojený lipovou alejí se sousedním zámeckým parkem ve Strkově. Má sloužit pro aktivní vyžití rodin s dětmi, především se o něm ale od počátku mluvilo v souvislosti se zápachem z nedaleké kachní farmy.

„Vrchy v parku by měly působit jako izolační zeleň, což snad zčásti pomůže zmírnit stížnosti lidí na pach z kachní farmy. Kopce půjdou podle studie zhruba do výšky až deseti metrů,“ naznačil starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek.

Zároveň dodal, že situace nemá definitivní řešení. „Odér je nárazový, farma tu funguje mnoho let a město není bohužel všemohoucí,“ podotkl.

Dvouhektarový park s atrakcemi bude náhradou za prostor, který městu ubrala výstavba rodinných domů a sídliště.

„Za poslední roky zmizel ve městě členitý terén podél řeky. Počítáme s tím, že se na Zelené vrchy naveze zemina ze stavby obchvatu Chýnova, aby v parku vyrostly menší kopce. Teď tu vidíme jen holou pláň,“ doplnil místostarosta Stanislav Vyhnal.

Park náš problém neřeší, říká jeden z občanů

Studii na Zelené vrchy přijímají obyvatelé s rozpaky. Na jednu stranu nikomu nevadí, pokud vznikne v Plané nad Lužnicí nový park a zeleň. Jestliže je to ale jediná odpověď městského vedení na letité stížnosti ohledně zápachu z plánské farmy, tak řada místních nový záměr nevítá.

„Samozřejmě jsem rád, že tu budeme mít park a postaví se nové hřiště, ale náš problém to neřeší. Tři roky jednáme s městem a zatím jsme se nedobrali žádného výsledku. Nejprve vedení města tvrdilo, že se ten val vybuduje na ochranu před zápachem, teď nám říkají, že mu moc nezabrání. Na sídlišti bydlím devět let, ale intenzivní odér z trusu cítíme až poslední tři roky. Pravděpodobně musel majitel kachní farmy změnit nějakou technologii,“ myslí si Petr Böhm, který tvrdí, že si nemůže v klidu dát ani kávu na verandě.

Majitele kachní farmy se nepodařilo redakci MF DNES kontaktovat.

O nedůvěře lidí v nový projekt svědčí i komentáře ze stránek města.

„Radní se projevili jako diletanti v tom, že si neobjednali žádnou rozptylovou studii a odborný posudek ovzduší. Místo toho tvrdí, že zápach bude rozptýlen vysokým hliněným valem, který bude osázen zelení. Koncepce valu se nyní změnila na zelené pahorky či vrchy,“ píše jeden z přispěvatelů.

Proti projektu se postavila i část zastupitelů. Někteří tvrdí, že ani moc informací o záměru nedostali. „Tím místem se nedá dnes procházet. Stačí se nadechnout a je vám na zvracení. Město má schválených jen pět milionů pro letošní rok na terénní práce. Kolik to ale bude stát celé, s tím jsme zatím oficiálně nebyli seznámeni. Zatím si to neumím představit, podle mě to budou vyhozené peníze,“ myslí si zastupitel Jiří Rangl.

Město má zatím k projektu daleko, za 60 tisíc korun zpracoval studii Ateliér Krejčiříkovi, teď Plánští žádají o bezplatný převod navazujících pozemků od Státního pozemkového úřadu. Rozpočet na celou akci se pohybuje kolem 12 milionů.

Město ještě musí najít projektanta. Plánští ale neotálejí. Už teď chystají výzdobu do nového prostoru. Díky řezbářskému sympoziu, které se konalo v červnu, se v novém parku objeví například sochy anděla, telefonní budky nebo vyřezávaná šroubovice DNA. Zatím jsou umělecká díla uložena na zahradě fary.