Projekt UNES-CO startuje. Brigádníci v Krumlově předvádějí normální život

Podle držitelky Ceny Jindřicha Chalupeckého běžný život kvůli turistům z centra nejnavštěvovanějšího jihočeského města téměř vymizel.

Všechny služby jsou zaměřeny na krátkodobé návštěvníky, kterých přijíždějí stovky tisíc. Z centra se staly kulisy, ze kterých vymizely každodenní obrazy života, jako jsou hrající se děti i maminky s kočárky nebo schnoucí prádlo na šňůrách.

„Nejde ale jen o to, co se jinde běžně dělá a v Krumlově kdysi dělalo, ale zejména o to, co by lidé chtěli v takovém městě zkusit, ale z nějakého důvodu si na to netroufají nebo jim v tom je z nějakých důvodů bráněno,“ říká organizátorka Kateřina Šedá.

Ta na projekt získala necelé dva miliony korun výhrou v soutěži, shání peníze od dárců a stotisícovou částkou ji podpořili také krumlovští zastupitelé, kteří jsou projektu nakloněni. I radnici vybydlování centra města trápí.

Někteří by za účast v projektu i zaplatili

Do projektu se přihlásilo celkem přes 1 500 rodin a některé z nich dokonce byly ochotné za zážitek zaplatit. Byty, v nichž budou bydlet, jsou celoročně neobyvatelné. Šedá se svým týmem je vymalovali a vybavili.

Projekt vyvolal ještě před svým začátkem řadu protichůdných reakcí. Od kladných motivačních dopisů zájemců o brigádu až po vlnu odporu mezi některými místními.

Šedá podotýká, že nechce nic předvádět turistům ani nabízet konkrétní řešení.

„Normální život mizí z centra, obyvatelům to vadí, radnici to vadí a já chci do toho zapojit místní i lidi odjinud, aby se o tom začali bavit,“ líčí Šedá, která se zabývá sociální architekturou. Aktuálně také připravuje v Brně „rande století“, při kterém chce seznámit 1918 lidí.