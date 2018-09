Umělkyni Šedou posílali kritici za projekt UNES-CO v Krumlově do plynu

Kateřina Šedá zaměstnala 15 rodin a brigádníky. Od června do srpna žili v centru, procházeli se s kočárkem, větrali peřiny v oknech nebo grilovali, dělali běžné činnosti.

„Nejde ale jen o to, co se jinde běžně dělá a v Krumlově kdysi dělalo, ale zejména o to, co by lidé chtěli v takovém městě zkusit, ale z nějakého důvodu si na to netroufají nebo jim v tom je z nějakých důvodů bráněno,“ vyprávěla Kateřina Šedá před startem projektu.

Z projektu vznikne publikace, film, bude mezinárodní konference a příští rok výstava v krumlovském Egon Schiele Art Centrum. Náklady projektu přesáhly čtyři miliony korun, Šedá od státu dostala dva miliony, od města 100 tisíc korun.

Centrum Krumlova přirovnala Šedá k brněnské čtvrti zvané Bronx. „Domy, kde nikdo nebydlí - penziony, obchody, které nikdo nepotřebuje. V Brně jsou zastavárny, tady zlatnictví. Cíl byl, do jaké míry se dá turismus regulovat a jak se s ním dá žít. Jeden ze závěrů je, že má smysl s občany, i přestože jsou negativní, pořád diskutovat a trpělivě s nimi mluvit,“ řekla Šedá, držitelka Ceny Chalupeckého.

Přihlásilo se přes 1 500 rodin, z toho 500 cizinců, převážně z Ruska a Ukrajiny. Šedá vybrala české rodiny s dětmi. Vždy jen jeden člen rodiny dostal měsíční odměnu 12 400 korun. Byly to rodiny, které bydlí na sídlišti, v Praze 1, na vesnici i rodina, která jezdí do Himálají a spí v autě.

Šedá měla mnoho kritiků. „Dnes tady nemám manžela ani děti, ti už nikdy do Krumlova nepřijedou. Propíralo se, jak jsem na tom zbohatla, nicméně zbydou mi dost velké dluhy. Několikrát přišlo udání, že zaměstnávám děti, několik kontrol z pracovního úřadu a ze sociálky,“ řekla Šedá.

Jak řekla ředitelka Egon Schiele Art Centra Hana Jirmusová Lazarowitz, Šedá chtěla chránit projektem ty, kteří žijí v centrech měst zapsaných na seznamu UNESCO. Podle ředitelky se objevilo mnoho vulgárních útoků proti Šedé. někteří lidé ji na sociálních sítích posílali do plynu.

„Kateřina kvůli tomuto projektu prodala několik svých věcí. Projekt je silně podfinancován. Kateřina dostala několik nabídek, například z Norska, ze zemí, které mají vážné problémy s turismem. Zaujala je její odhodlanost zakousnout se do problému,“ řekla ředitelka.

Šedá ocenila rodiny z projektu. Některé si ale myslely, že přijely na placenou dovolenou.

Kritikům zase vadilo venčení kozy na náměstí, koupání dítěte ve vaničce na ulici, peníze podle nich měly jít na jiné věci.

Průvodkyně Oldřiška Baloušková žije v centru. Myslí si, že oproti Dubrovníku či Benátkám je na tom Krumlov dobře. Podnikatel Marek Šimon řekl, že život se z centra nevytratil. Město podle něj vděčí turismu za to, že je opravené.

„Uměle vytvářet vybavenost v centru nemá žádný význam, protože dnes jsou lidé pohodlní, radši si dojedou do velkých obchodů. V centru je obchod a dvě večerky,“ řekl Šimon.

Bývalá ministryně školství Dana Kuchtová prohlásila, že Šedá nastavila velmi přesné zrcadlo, jak Krumlov vypadal. „Viděla jsem sebe, jak jsem tahala kočárek nahoru dolů,“ poznamenala Kuchtová, jež žije v Krumlově.

Město s 13 tisíci obyvateli navštíví ročně asi dva miliony turistů.