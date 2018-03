Měli jsme už chladnější únory, říká budějovická klimatoložka

Jaký byl letošní únor? Zdál se dost studený.

S tím se dá souhlasit. Průměrná únorová teplota v Českých Budějovicích byla letos minus 2,2 stupně Celsia, což je zhruba o dva stupně méně než dlouhodobý normál. Pro zajímavost, v lednu u nás byla průměrná teplota 3,2 stupně, čili velice teplý leden. Tím, že je únor „podnormální“, tak se dostáváme do rovnováhy.

Proč byl únor tak ledový, je to vůbec běžné, když to srovnáte s předchozími lety?

Je to proto, že k nám přišel studený vzduch ze severovýchodu a setrval tady. Studenějších únorů ale byla celá řada, například v roce 2012 dosahovala průměrná měsíční teplota -4,1 stupně, v roce 2005 byla -2,5 stupně a -3,2 v roce 2003. Tím, jak bylo v lednu tepleji, tak to zvýraznilo hodně studené počasí v uplynulém měsíci.

Co říkáte na únorové srážky, blížily se průměru?

Sněhu nebylo celkově moc. Dvanáct dnů z února ležela souvislá sněhová pokrývka, nejvyšší byla v Budějovicích 18. února, a to devět centimetrů. V nižších polohách to za moc vysokou pokrývku nelze považovat. Bylo to způsobené tím, že z ledna jsme neměli žádný základ. Když vezmeme Churáňov v únoru, tam byla maximální pokrývka 66 centimetrů, ale naměřená historická maxima dosahují až dvou metrů.

Jak dlouho se souvisle držely v únoru teploty pod nulou?

Dá se říct, že skoro pořád foukal vítr, takže extrémní teploty nebyly až tak nízké, jak by mohly. Nedostaly se moc hluboko pod minus dvacet stupňů na horách. Obrovské ochlazení, kdy teploty v Budějovicích zůstávaly celý den pod nulou, přišlo 24. února a trvalo do 28., tedy pět dnů v kuse. Nejnižší teplota dosahovala minus 16,5 stupně. Ještě teď z počátku března se držely teploty pod nulou.

V čem byl tedy letošní únor specifický?

Rekordů moc nepadalo, aby nastaly extrémy, tak to chce jasné počasí s bezvětřím. Pak pánve a údolí prochladnou. Únor byl specifický holomrazy v nižších polohách, napočítali jsme relativně málo srážek.

Pomohou mrazy přírodě? Poslední roky spíš pozorujeme celkově teplejší počasí.

Určitě. Mrazy škůdce trochu zastaví. Problém byl jen, že v lednu některé rostliny a stromy začaly kvést a pak přišly mrazy. Ona si s tím ale ta příroda poradí. Kdyby nastalo teplo jako v lednu, bylo by to asi podstatně horší.

Můžeme v březnu očekávat vyšší teploty?

Postupně se bude oteplovat. V nejbližších dnech bude do pěti stupňů, v noci mráz, což je pro březen asi normální.