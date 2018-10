Koalice v Budějovicích slibuje úpravu Malého jezu a omezení aut v centru

Návštěvník přijede do Budějovic, bez problémů odstaví auto na Dlouhé louce, pak se přesune do centra kolem nového Multifunkčního centra Dlouhá louka, na náměstí se pokochá zelení kolem Samsonovy kašny a pak se projde Kanovnickou ulicí, která bude skutečnou pěší zónou.

Tak by to mělo do čtyř let vypadat v krajském městě, pokud nové vedení radnice naplní program. Ve středu při podpisu koaliční smlouvy lídři stran představili plány rozdělené do tří hlavních oblastí: 1. doprava, 2. sport, kultura a volnočasové aktivity, 3. služby obyvatelům a bezpečnost.

Prosazovat je budou zástupci hnutí ANO, Občanů pro Budějovice (OPB), uskupení Čisté Budějovice/STAN a Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL). V zastupitelstvu budou mít většinu 27 z 45 zastupitelů.

Doprava

Z oblasti dopravy má být zásadní například navýšení počtu parkovacích míst na sídlištích Máj, Šumava a Vltava. „Vzorem nám může být projekt parkovacího domu firmy Bosch, kdy za necelý rok vyrostlo za 57 milionů korun 500 míst,“ upozornil Juraj Thoma (OPB), který se má stát prvním náměstkem primátora. V prostoru kolem sídlišť má město vytipovaných šest lokalit a některou z nich bude chtít využít.

Náměstek pro dopravu František Konečný (ANO) dodal, že nyní pokračuje stavební řízení na rozšíření parkoviště v Jírovcově ulici. Do dvou let chce město vytlačit kamiony z odpočívky na Dlouhé louce do areálu letiště. „V dostupné vzdálenosti od centra by tak bylo k dispozici dalších pět stovek míst,“ konstatoval Konečný.

Parkovací dům u sportovní haly má mít 500 míst s možným rozšířením až na 800. Další prostory pro vybudování záchytných parkovišť jsou vytipované v Mladém u budoucího dálničního sjezdu či na jih od Rožnova u budoucí jižní tangenty. „Ke všem bychom přivedli MHD,“ dodal Konečný.

Koalice slibuje zklidnit dopravu na náměstí Přemysla Otakara II. Jak moc a jak rychle, to není jisté, ale centrum se má také více zazelenat. „A chceme více sjednotit i prostor předzahrádek,“ doplnil primátor Jiří Svoboda (ANO).

Lze očekávat, že se budou zástupci města snažit omezit příjezd z některé z ulic vedoucích na náměstí a zásah by mohl přijít i do parkování. Ale až ve chvíli, kdy bude možné nabídnout alternativu.

Sport, kultura a volný čas

Postavíme nové Multifunkční centrum Dlouhá louka, je hned první bod v oblasti kultury a sportu. Je však u něj dodatek, že stávající projekt ještě dozná změn. „Měly by spočívat v úpravě klimatizace či šaten,“ zmínil Konečný.

V návrhu rozpočtu na příští rok jsou na případnou demolici sportovní haly a zahájení stavby opět připravené peníze. Do té doby by měl být postaven například atletický koridor při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech.

V programu koalice je také zahájení přípravy stavby vnitřního a venkovního koupaliště, úprava rekreační zóny Malý jez i zřízení centrálního rezervačního systému sportovišť. Zajímavostí pak je prověření možnosti zřízení botanické zahrady, ale i obnova přírodní rezervace v oblasti Vávrovských rybníků. Rodiče s dětmi se mohou těšit na nová hřiště nebo obnovu stávajících.

Služby obyvatelům, bezpečnost

A budoucí rodiče nebudou muset platit za odpad za své miminko do jednoho roku. Zatímco jiné věci mohou trvat, v tomto případě stačí odhlasovat příslušný materiál a vše může začít fungovat.

I tato koalice, stejně jako to neúspěšně zkoušelo několik předchozích, se chce zaměřit na KD Slavie a připravit projekt a rekonstrukci. „Podle nás by tím, kdo stanoví parametry dalšího využití objektu, mělo být město. My také preferujeme variantu, že si objekt podržíme a zafinancujeme rekonstrukci,“ nastínil Thoma. Zřejmě tak padne projekt koncesního řízení, kdy měl vybraný zájemce Slavii opravit a pak 15 let provozovat.

Větší pozornost má nové vedení věnovat také čistotě města a péči o zeleň. V oblasti školství se má zlepšit spolupráce s vysokými školami. To by měl pomoci zprostředkovat budoucí náměstek pro školství Viktor Vojtko (Čisté Budějovice/STAN), který je pedagogem a vědcem na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity.

„Máme tady potenciál ve studentech. Potřebujeme šikovné absolventy, kteří by tady měli mít důvod zůstat. To souvisí i s výstavbou startovacích bytů, jež by tohle měly podpořit,“ upozornil.

Rozvíjet se dál mají i školy a školky. „Inspirovali jsme se městy, jako je třeba Kolín, kde se podařilo dosáhnout změny ve vzdělávacích programech. Jsou to oblasti, jako finanční a právní gramotnost. V tuto chvíli jsou v Česku problémy s exekucemi a zadlužením, kterým bychom se měli snažit předcházet. Dále jde o historii města a vybudování vztahu k místu, kde všichni žijeme,“ dodal.