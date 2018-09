Jak pracovala českobudějovická koalice? Za tři, tedy průměr

Největší prohra? Krach projektu Multifunkčního centra Dlouhá louka. Největší úspěch? Dotažení stavby silnice, která nově spojuje sídliště Máj a Vltavu.

A jedna zásadní věc, která v sobě spojuje obrovské množství negativních i pozitivních reakcí - parkovací zóny na Pražském předměstí.

I tak lze hodnotit fungování koalice ANO, ČSSD, ODS a KDU-ČSL na českobudějovické radnici, jejíž mandát se blíží ke konci.

MF DNES prošla koaliční smlouvu a porovnala programové priority s realitou. Pro úplnost dodejme, že na začátku volebního období vládla sedm měsíců koalice ANO, Občanů pro Budějovice, TOP 09 a lidovců.

1 Radnice, samospráva a majetek

Hned prvním bodem této oblasti v koaliční smlouvě je otevřená, transparentní, komunikativní radnice pro občany. Zde by bylo co dohánět. Sami zástupci vedení města v posledním roce ve dvou případech přiznali, že právě komunikaci s obyvateli podcenili. Bylo to při zavádění parkovacích zón a diskusi se sportovními kluby o bourání haly na Dlouhé louce.

Transparentní nebylo ani obsazení některých postů v městských společnostech. Na základě politických dohod, nikoli výběrového řízení, usedli na svých postech noví šéfové Lesů a rybníků města a také budějovické teplárny.

Podařilo se sice posílit roli územní komise, která byla povýšena na výbor s uvolněným předsedou, jenž měl tuto pozici na plný úvazek, přesto členové komisí z jednotlivých čtvrtí jen složitě protlačovali své připomínky až k radním.

Pozitivní je, že se podařilo zachovat stabilitu ceny vodného a stočného a Budějovice jsou rovněž v dobré finanční kondici.

2 Doprava



Dobrým počinem je, že se po zhruba 20 letech podařilo městu ve spolupráci s krajem postavit silnici spojující sídliště Máj a Vltava, jejíž součástí je i stezka pro cyklisty a pěší.

Právě pro cyklisty se na několika místech značně zlepšila situace. Pohodlné je nyní spojení ze Suchého Vrbného do centra, zčásti je hotová i stezka na Včelnou. Přes Mlýnskou stoku vede nová lávka, přes Vltavu v Rožnově je most. Na několika místech přibyly kolostavy, ale celkově je jich stále málo.

Vedení radnice pracuje na zavádění systémů inteligentního řízení dopravy. Vše má však fungovat až v roce 2022. Zatím město upravilo celou řadu křižovatek, které jsou nyní přehlednější a bezpečnější, i když někteří řidiči to vnímají i negativně, protože přibyly semafory.

Samostatnou kapitolou je parkování. V Jírovcově ulici vyrostlo záchytné parkoviště, které se bude ještě rozrůstat. To přímo souvisí se zavedením parkovacích zón na Pražském předměstí. Právě zavádění zón bylo na přelomu loňského a letošního roku hodně problematické, celou řadu věcí radnice nestihla udělat včas.

Obyvatelé se bouřili, neměli potřebné informace, vše fungovalo polovičatě. Systém si ale sedl a dnes ho občané chválí a na předměstí se parkuje lépe (ale za peníze). Trnem v oku řidičů zůstávají retardéry, které jsou podle nich na mnoha místech zbytečné.

A aktuálně město prohrálo soud a muselo zrušit a následně upravit provoz linky MHD číslo 24, kterou radnice v souvislosti se zónami zavedla. Soud řekl, že nesmí jezdit Krajinskou ulicí do centra.

3 Školství a sport



Znovuotevření ZŠ E. Destinové na sídlišti Šumava se podařilo. Pravidelně přibýval i počet míst ve školkách. Rodiče tříletých dětí už dnes v podstatě nemusí mít obavy, že by jejich potomka nepřijaly. A počítá se s dalším zvýšením kapacit.

Za velké plus lze považovat stavbu sportovní haly ve Čtyřech Dvorech při ZŠ O. Nedbala. Celkově město zvyšovalo finanční podporu sportu a rostly například dotace pro tři hlavní profesionální kluby - hokejový Motor, fotbalové Dynamo a volejbalový Jihostroj. Více peněz šlo i na amatérský sport.

4 Verdikt MF DNES



V hodnocení můžeme ještě zmínit posílení pozice asistentů prevence kriminality, rozšířila se možnost sběru tříděného odpadu, svoz by však byl někde potřeba častější, nepovedlo se ani najít vhodné místo pro nový plnohodnotný sběrný dvůr.

Výraznou kaňkou zůstává rekonstrukce KD Slavie a jejího okolí, která se nepodařila dotáhnout.

Celkově nelze opomenout řadu pozitiv, ale chyběl větší tah za vytyčenými cíli a koalice mnohdy navazovala na již připravené projekty. Ve škole by koalice dostala od MF DNES trojku, tedy takový průměr.