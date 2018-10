V Krumlově se dohodli na koalici a starostovi, kterým zůstane Carda

Ačkoli vítězem komunálních voleb v Českém Krumlově se stalo hnutí ANO, nová radniční koalice ve městě vzniká bez něj. Politici z ANO sice hned začali jednat s ostatními stranami, které voliči poslali do zastupitelstva, trojlístek svých stejně silných soupeřů však na svoji stranu nezískali.

„Teď se rozhoduje, jestli město pojede ve starých kolejích, nebo přineseme lidem něco nového. Věřím, že si politici dosavadní koalice rádi ANO mezi sebe vezmou. Peníze na své sliby budou těžko bez ANO získávat,“ řekl Milan Hodboď, nestraník na kandidátce ANO, kterému dali voliči hnutí nejvíc hlasů.

Zatím to však nevypadá, že by se hnutí dostalo do pestré koalice. Lídři stran a sdružení (Sdružení nezávislých-Město pro všechny, KDU-ČSL a Společně pro Krumlov), které vládly dosud, se dohodli na pokračování.

„Domluvili jsme se na šestikoalici, jejímiž členy budou i ČSSD, Nezávislí a zelení a Reálný Krumlov,“ poznamenal starosta Dalibor Carda (Sdružení nezávislých-Město pro všechny).

Jak pokračují jednání o koalicích: České Budějovice: Ve čtvrtek jednalo vítězné hnutí ANO s druhými Občany pro Budějovice. Zatím to vypadá, že budou spolupracovat a s nimi menší uskupení. Ve volbách třetí ODS by pak skončila v opozici. Prachatice: Koaliční smlouvu má budoucí vedení města podepsat dnes. Vládnout budou Nezávislí, ANO a ČSSD s tichou podporou KSČM. Tábor: Vítězné hnutí Tábor 2020 chtělo v koalici ANO i Piráty. Ti však do koalice s ANO jít nechtějí. Vyjednávání pokračují a čeká se, s kým se nakonec Tábor 2020 spojí. Jindřichův Hradec: Jednání se zatím nikam neposunula. Výsledky naznačovaly, že by městu mohla vládnout stávající koalice ČSSD, ANO a SNK-ED, ale ANO opustilo rozhovory. Dnes budou debaty o možné koalici pokračovat. Písek: Nová koalice ve složení Pro Písek, KDU-ČSL, ODS a ČSSD je na spadnutí. V zastupitelstvu bude mít 15 z 27 křesel. Strakonice: Strakonická Veřejnost v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou má v zastupitelstvu většinu, a tak bude vládnout sama.



Kromě koaliční dohody se už vyjednavači všech šesti stran shodli i na starostovi a místostarostovi pro následující čtyři roky na krumlovské radnici.

„Dohodli jsme se, že starosta a místostarosta zůstávají,“ potvrdil Carda. Radnici tak povede opět v tandemu s Josefem Hermannem (KDU-ČSL).

Představitelé vznikající šestikoalice jednají o tom, že Krumlov potřebuje ještě jednoho místostarostu. Zatím ale nenašli žádného vhodného kandidáta, který by byl ochotný vzdát se své profese a na plný úvazek nastoupil na radnici.

„Proto jsou ve hře dva neuvolnění místostarostové, kteří by si mohli při své práci rozdělit na částečný úvazek oblasti, jako jsou cestovní ruch, sport a kultura. Je to zatím otevřená otázka, o které budeme dál jednat,“ sdělil Hermann.

Představitelé koalice se tak musejí ještě dohodnout na dalších pěti osobnostech do sedmičlenné rady města. Lídr sdružení Společně pro Krumlov Martin Lobík chce získat v nové sestavě pro svoji stranu jednoho radního a jednoho neuvolněného místostarostu.

„Vyjednávání nejsou nijak třeskutá, jako to bylo po předchozích komunálních volbách. Díky tomu, že síly jsou vyrovnané, nedělá nikdo na nikoho ramena a je vidět, že se všichni chtějí dohodnout a pokračovat v rozdělané práci na radnici,“ popsal Lobík.

Nová šestikoalice má dohromady 14 mandátů

Přitom považuje za důležité posílit vedení města o druhého místostarostu. „Věřím, že na radnici přibudou další lidé. Když Krumlov jede na starostu a jednoho místostarostu, je to stejné jako třeba v Kájově. Ale na řízení exponovaného Krumlova je to málo,“ srovnal Lobík, který byl v dosavadní radě neuvolněným radním.

Letos ho však na kandidátce přeskočili preferenčními hlasy kolegové z nižších příček, a lídr sdružení Společně pro Krumlov se tak do zastupitelstva nedostal.

S jednáním s ostatními zástupci rodící se krumlovské šestikoalice je spokojený i dosavadní radní Rudolf Vejskrab z ČSSD.

„Myslím si, že to, co jsme měli ve volebním programu, se nám podaří prosadit. Hlavně sociální věci pro lidi, jako je městská doprava nad 65 let zdarma a pro dítě do tří let věku odpady zdarma,“ vypočítal Vejskrab, který požaduje v nové koalici pro sociální demokracii post jednoho radního.

Nová šestikoalice má dohromady 14 mandátů z 27. Aktuálně její zástupci řeší otázku neuvolněných místostarostů, příští týden má být na stole návrh koaliční smlouvy s prioritami.

„Teď připravujeme koaliční smlouvu a budeme pracovat na programovém prohlášení rady města. Ustavující zastupitelstvo plánujeme na 1. listopad,“ prohlásil Carda.