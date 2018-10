Soud řeší patnáct stížností na volby. Třeba že hlasovací lístek je moc velký

Minulý pátek byl poslední den, kdy mohli lidé volby u soudu napadnout. „Ještě v tento poslední den přišlo šest návrhů na jejich neplatnost. Týkaly se Českého Krumlova, Českých Budějovic, Netolic a Třeboně a Strakonic. Tento návrh dorazil dvě minuty před 16. hodinou,“ uvedla v pátek mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová.

Průběh voleb zpochybnili stěžovatelé také třeba v Husinci, Trhových Svinech, Dobevi na Písecku, Zbelítově na Písecku a Nebahovech či Útěchovicích na Prachaticku.

V Českých Budějovicích si stěžovali na průběh voleb dva lidé. Jednomu se nelíbilo, že je hlasovací lístek moc veliký, druhý se domnívá, že byly hlasy nesprávně sčítány, a chce, aby byly znovu přepočítány ve všech 90 okrscích a znovu rozděleny mandáty.

„Teď se všemi podanými návrhy zabývají soudci, mají na to dvacetidenní lhůtu včetně sobot a nedělí. To znamená, že rozhodnutí musí padnout do 5. listopadu,“ popsala mluvčí krajského soudu.

Soud požaduje vyjádření k těmto podnětům také od příslušných obecních a městských úřadů, které jsou v těchto kauzách v roli odpůrce. Například Městský úřad v Českém Krumlově dostal informaci, že návrh podal Václav Mocek. Obsahem stížnosti je domněnka, že v noci z 5. na 6. října mohlo dojít nejméně ve dvou volebních místnostech k manipulaci s hlasovacími lístky.

Třiatřicetiletý podnikatel Mocek se ucházel o zastupitelský mandát jako čtyřka kandidátky PRO 2016, která z voleb vyšla se dvěma mandáty. Mocek skončil jako druhý náhradník. Jeho vyjádření se však redakci MF DNES získat nepodařilo.

„Městský úřad nemá žádné informace od členů okrskových volebních komisí, že mohlo dojít k neoprávněnému vstupu do volebních místností, neboť ty byly nejen uzamčeny, ale i zapečetěny, stejně jako volební schránky,“ řekla krumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Fakt je, že napadení voleb, i když ho nakonec soud zamítne, posunuje jednání nově zvolených zastupitelů a ubírá jim čas na přípravu rozpočtu.