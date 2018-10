V Budějovicích se o koalici jedná opatrně, strany rozděluje otázka MHD

Zatímco v jiných velkých městech už podepisují koaliční smlouvy, v Českých Budějovicích všichni zástupci vyjednávacích týmů postupují hodně opatrně.

V pondělí se opět sešlo vítězné hnutí ANO s Občany pro Budějovice (OPB), kteří skončili ve volbách druzí. Debatovali nad programy a téměř ve všech nejzásadnějších věcech došli po úpravách ke shodě.

„Nebylo by dobré, abychom něco uspěchali. Je potřeba si vše vyjasnit už na začátku. Nikdo by asi nechtěl, aby se opakovala situace z minulého volebního období, kdy se nám po zhruba osmi měsících koalice rozpadla,“ upozornil lídr OPB Juraj Thoma.

Podobně hovořil také primátor Jiří Svoboda (ANO). Ten potvrdil, že ho s kolegy čeká třetí jednání s ODS a poté se sejdou i s početně menšími stranami včetně komunistů.

Hnutí ANO preferuje koalici s OPB a ODS. Pokud by se vyjednávací týmy dohodly na této spolupráci, znamenalo by to složení tří nejsilnějších uskupení a 29 zastupitelů z 45. „To se ale nejdříve budeme muset sejít ve třech. Termín pro takovou schůzku zatím není,“ sdělil Svoboda.

Spor o autobusy v centru

ANO i OPB už mají poměrně jasno, jak dál postupovat v otázce vybudování nové sportovní haly, ale třeba i koupaliště a úprav veřejných prostranství.

„Také jsme řešili větší zapojení občanů do správy, a to formou zřízení osadních výborů či vytvoření městských částí,“ doplnil Thoma.

Úplně jasno prozatím zástupci vyjednávacích týmů nemají v otázce vedení MHD na náměstí Přemysla Otakara II.

Hnutí ANO by se nejvíce líbilo, kdyby se provoz mohl vrátit zpátky do Krajinské ulice. To však i na základě rozhodnutí soudu není možné. Jako náhradní trasa pro nové elektrobusy je nyní vybraná ulice Karla IV., jezdit tudy mají od listopadu.

Podle politiků ale nejsou rozdíly v otázce MHD nepřekonatelné a půjdou vyřešit. OPB ještě před volbami upozorňovalo, že v Budějovicích nastal čas pro celkovou revizi vedení autobusových a trolejbusových linek ve městě.

Lídr ODS Martin Kuba před několika dny řekl, že občanští demokraté jsou ochotni vytvořit koalici ve chvíli, kdy budou mít jistotu, že bude jejich pozice dostatečně silná. „Pokud bychom nemohli prosazovat naše programové priority, tak by to postrádalo smysl,“ prohlásil Kuba.

ODS mimo jiné navrhuje architektonickou soutěž na novou podobu Mariánského náměstí, chce usilovat o vybudování zařízení pro seniory, kteří trpí nevyléčitelnými chorobami, a podobně.

Strany se například shodují na potřebě vybudování dalšího mostu přes Vltavu, stavbě nového divadla, ale také koupaliště či vodního světa.

Zbourat, nebo zachovat starou sportovní halu?

Naopak částečně odlišný pohled má ANO a ODS na případné bourání staré sportovní haly a stavbu nového multifunkčního centra. Podle zákulisních informací ale prozatím velká koalice ANO, OPB a ODS není příliš reálná.

Pro všechny zúčastněné je otevřených mnohem více variant. Z pohledu čísel by stačilo spojení dvou ze tří nejsilnějších stran, které by pak pro spolupráci oslovily ještě jedno nebo dvě uskupení Čisté Budějovice a STAN a Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL), které mají shodně po třech křeslech v zastupitelstvu.

ANO se tento týden sejde i s komunisty, kteří mají čtyři mandáty. Kromě nich už s KSČM neodmítali spolupráci jen Piráti se šesti křesly.

Jakákoli koalice s komunisty je tedy nejméně pravděpodobná. Piráti při jednáních navrhovali co možná největší spolupráci a zastoupení všech stran v radě, což se ale nesetkalo s příliš kladným ohlasem.

O rozdělení postů v radě se dosud příliš nemluvilo. ANO pouze oznámilo, že si chce udržet post primátora a chtělo by mít dál na starost dopravu a investice.

V uplynulém volebním období vládlo a stále ještě vládne ANO, ČSSD, KDU-ČSL a ODS. Prvních několik měsíců to byla koalice ANO, OPB, TOP 09 a KDU-ČSL, která se pak rozpadla.