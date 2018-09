Ve škole kouzlil místo písemky, dnes Martina Čejku magie živí

Jako osmiletý poprvé viděl v televizi vystoupení Davida Copperfielda. Tehdy se okamžitě rozhodl, že chce umět to samé.

„Koukal jsem na něj s otevřenou pusou. U rodičů jsem si pak vydupal knížku o kouzlech a čárech a začal jsem se učit jednoduchá kouzla,“ vzpomíná 34letý Martin Čejka.

Čejkovo první obecenstvo pocházelo z řad kamarádů a rodičů, přesto už jako malý měl zkušeného učitele. „Jako kluk jsem se seznámil s profesionálním kouzelníkem Jaroslavem Tomáškem, který mě správně nasměroval a naučil mě spoustu důležitých věcí,“ vysvětluje.

Úplně první vystoupení měl ve školce, na základní škole si vyzkoušel první soutěže. „Tehdy mi bylo asi třináct let. Všechno jsem měl perfektně nazkoušené, ale tréma mě neskutečně svazovala. Naštěstí se to povedlo na výbornou,“ vzpomíná Čejka.

To už ale nadějný blonďatý mág věděl, že si kouzlením může ve škole i pomoci. „Občas jsem místo písemky ukazoval nějaké triky s kartami. Spolužáci měli samozřejmě radost a sem tam jsem si takhle vykouzlil nějakou tu jedničku,“ líčí Čejka.

„Umím nadchnout děti, mám z toho úžasný pocit“

Tenkrát ale ještě netušil, že se bude moderní magií živit a že se jednou postaví i na zahraniční pódia. „Považuji to za největší úspěch ve svém životě. Zatím mě to baví stejně jako tehdy ve škole, a když pak vidím, že umím nadchnout i malé děti, mám z toho úžasný pocit,“ říká s neskrývanou radostí Čejka.

Roky dřiny a tréninku trvalo, než se z mladého a nadějného mága stal jeden z nejžádanějších kouzelníků v Česku. Pravidelné nabídky dostává i z ciziny. „Měl jsem jednou vystoupení v Egyptě. Tam je úplně jiné publikum než u nás, lidé vše mnohem víc prožívají. Musím si ale kvůli jazykové bariéře dávat pozor na to, jaká kouzla pro svou show vyberu,“ dodává Čejka s tím, že podobně emotivní diváci jsou také v Německu a v Rakousku.

Ne vždy se všechny triky povedou tak, jak by měly. Kouzelník si ale vždy musí zachovat chladnou hlavu. „Jinak by to ani nešlo. Člověku pak nezbývá nic jiného než improvizovat a využívat svých zkušeností. Třeba ve školkách je to složité kvůli tomu, že malé děti neudrží pozornost. Občas je pak třeba divákům vnuknout pocit, že to tak vlastně mělo být. Musím být kolikrát o dva kroky napřed,“ říká Čejka.

Velké riziko hrozí i při práci s technikou. „Mám teď nové vystoupení, které stojí na světlech, ale zároveň s ním také padá. Musíme umět vysvětlit osvětlovačům a stejně tak technikům u zvuku, jak nám mají scénu připravit,“ vysvětluje Čejka.

„Přikouzlil“ si partnerku

Každé vystoupení je pečlivě naplánované a sebemenší chyba může způsobit velký problém. „Když třeba na pódiu kouzelník zakopne, ztratí několik sekund a ty musí někde nahnat. Vystoupení je na vteřinu sladěné s muzikou. To vás pak nespasí ani kvality Copperfielda,“ popisuje možné potíže.

Právě světoznámá celebrita ze Spojených států je proslulá svými originálními kousky včetně mizení lidí a větších předmětů. „Ale ani to není žádná novinka. Většina principů je známa lidstvu už stovky let a dá se říci, že už je všechno vymyšlené. Jedinečnost spočívá hlavně v umění různé triky kombinovat,“ prozrazuje Čejka.

Každý kouzelník se tedy snaží o co nejvíce netradiční spojení prvků. „Mám v repertoáru vyčarování peněz. Dáte mi stovku a já vám vrátím třeba dvoutisícovku. Mám to domluvené s Českou národní bankou,“ říká se smíchem Čejka.

Není to ale zdaleka to největší a nejdůležitější kouzlo v jeho životě. „Zjistil jsem, že magie je skvělým pomocníkem při balení holek. Vlastně mohu říci, že jsem si takhle vykouzlil partnerku, se kterou mám už dvě děti,“ vypráví Čejka a prozrazuje, že mu jeho profese kolikrát pomohla i mimo školu a partnerský vztah.

„Jednou mi policista chtěl dát pokutu za dopravní přestupek. Když zjistil, že jsem kouzelník, tak chtěl, abych ho o tom přesvědčil. Stačil jednoduchý trik a mohl jsem jet bez pokuty dál,“ vypráví.