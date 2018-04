Vjezd do historického centra Krumlova se řidičům od června prodraží

Dosud stála jednodenní povolenka pro vjezd do pěší zóny v centru Krumlova 20 korun, od 1. června se její cena zvýší na stovku. Taxikáři zaplatí za neomezený vjezd do centra dva tisíce měsíčně a vozidla, která mohou do pěší zóny pouze v určitou denní dobu, zaplatí 1 500 korun měsíčně.

Od těchto poplatků osvobodili krumlovští zastupitelé vozidla abonentů, rezidentů, záchranářů, havarijních čet energetiků a držitelů karet ZTP.

Projednávání tohoto bodu na jednání provázela bouřlivá atmosféra, na nový režim si stěžovali obyvatelé i podnikatelé. A projevilo se to i v konečném hlasování, zvýšení poplatků prošlo jen 13 hlasy z přítomných 20 zastupitelů v sále.

Podle průzkumu projede ve špičce pěší zónou 130 aut

„Hlasoval bych pro, ale pokud to zkomplikuje a zdraží život místním lidem, tak nebudu,“ předeslal zastupitel Libor Janouch (ANO).

Reagoval na stížnosti obyvatel a podnikatelů, kteří zaplnili všechna místa pro hosty. Například lékařka Milada Filipová upozornila, že město zvýšením poplatku za vjezd do centra znevýhodňuje lidi žijící v pěší zóně. Vadí jí, že poplatek bude muset zaplatit i opravář, který jí třeba přijede opravit pračku.

„Rozhodně jsou to dvojí ceny pro Krumlováky. Lidi žijící v centru si zaplatí za službu víc, anebo řemeslník nepřijede, protože řekne, že je to příliš komplikované. Už je nás v centru málo a jestli budeme platit čím dál víc a budeme s tím mít víc obstrukcí, bude odliv obyvatel ještě větší,“ řekla Filipová.

Zdražení poplatků za vjezd do města je podle krumlovských zákonodárců prvním krokem k tomu, aby vyhnali aspoň část aut z historického centra. To je sice v současnosti pěší zónou, ale místní i turisté mají pořád za zády nějaká auta. Od domácích dopravců přes turisty, kteří míří do některého ze 79 penzionů a hotelů v centru, vozidla taxi a shuttle, až po změť firemních aut.

Radní se opírají také o dopravní průzkum, který si nechali zpracovat loni v červenci. Podle něj projede v pěší zóně mimo špičku okolo 80 vozidel za hodinu, ve špičce je to okolo 130 aut za hodinu, přičemž dopravní špička je tu mezi osmou a dvanáctou hodinou.

Zákaz začne platit od října

Automobilová doprava se na hranicích pěší zóny soustřeďuje do ulic Latrán, Horní a Linecká. Nejsilněji zatížená je Linecká na jihu pěší zóny, kde bylo při průzkumu za 12 hodin zaznamenáno bezmála 1 200 vozidel.

Proto chtěli radní už od května dopravu v přetíženém historickém jádru přes den zklidnit tím, že mezi 10.30 a 16. hodinou do pěší zóny nepustí žádné auto s výjimkou záchranářů. Jenže proti tomu se zvedla silná vlna odporu místních podnikatelů, proto má toto nařízení začít platit až po sezoně.

„Dostali jsme spoustu připomínek od podnikatelů, které je třeba vyřídit. Proto na pondělní radě, jež měla schválit omezení vjezdu do pěší zóny, tuto věc odsuneme z května na říjen,“ potvrdil krumlovský místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Podnikatelé tím získají podle Hermanna možnost se na nové podmínky připravit a radnice zároveň zjistí, jak zafunguje zvýšení poplatků za vjezd do centra. Jenže podle samotných podnikatelů je to na ně v této podobě spíš bič.

„Přistoupili jsme na to s tím, že budou nastavena stejná pravidla pro všechny. Ale to se nestalo, takže je to trestání podnikání ve městě. Neřešíte, aby do centra nejezdili jiní. Jak budete vymáhat peníze od firem, které neplatí? Já budu platit 3,5krát víc a další tam budou jezdit volně dál,“ konstatoval ředitel Green Taxi Viktor Weis, jemuž chybí pořádná koncepce, která by respektovala poskytování dopravních služeb v centru i ekologičnost dopravy.

Vedení města se chce ke zlepšení situace v pěší zóně dopracovat postupnými kroky. Zároveň se zvýšením poplatků za vjezd do centra začne pracovat na zabezpečení vjezdu do historických ulic výsuvnými sloupky včetně řídicího systému. O to se má postarat firma, kterou vybere radnice ve výběrovém řízení. Přes sloupky se pak už nikdo bez povolenky do centra nedostane.