Část krumlovského pivovaru se promění na expozici Život a sny podzámčí

Čtyři z osmi nevyužívaných budov krumlovského pivovaru Na Latránu obsadí na sklonku léta stavbaři, kteří začnou s jejich opravami.

„Předpokládám, že s rekonstrukcí začneme v srpnu, či září. Teď připravujeme potřebnou dokumentaci a výběrová řízení,“ uvedl předseda představenstva Centra Český Krumlov Karel Vavroušek.

Firma předělá bývalou varnu, objekt, kde klíčil ječmen, křídlo Anny z Roggendorfu a budovu pro infocentrum.

Na obnovu památky zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO získalo Centrum Český Krumlov z Integrovaného regionálního operačního programu 169,6 milionu korun, což je aktuálně nejvyšší částka v Jihočeském kraji.

Evropskou dotací může majitel pokrýt 85 procent celkových nákladů, zbytek musí dodat z vlastních zdrojů. Centrum Český Krumlov proto počítá s celkovými náklady ve výši 246 milionů korun.

„V obnovených objektech vznikne multimediální historická expozice nazvaná Život a sny podzámčí. V jednom objektu bude vstupní návštěvnické centrum se zázemím, v části bývalé varny vznikne expozice zaměřená na pivovarskou kulturu, šantán, kabaret tak, jak vypadala česká hospoda na začátku 20. století,“ popsal Vavroušek.

Historie pivovaru v Krumlově Naposledy nesl českokrumlovský pivovar název Eggenberg. Na počátku 20. století byl součástí soustavy Schwarzenberských pivovarů a ve 30. letech patřil mezi sto největších distributorů piva v Československu. V roce 2014 byl pivovar uzavřen, technologie demontována a převezena do pivovaru v Pardubicích. Od roku 2016 funguje v areálu, který se rozkládá v krumlovské čtvrti Na Latránu, nový Historický pivovar, jenž se řadí mezi minipivovary.

Objekt bývalého hvozdu, kde se původně odehrávalo hvozdění, čili klíčení ječmene, z něhož se vyráběl slad, bude nově hostit umělecká díla.

„Navázali jsme smlouvu s galerií Hollar, sdružením českých grafiků. Měla by tam být stálá expozice české grafiky a budeme spolupracovat i na vybavení roggendorfského sídla, počítáme s pořádáním uměleckých dílen, workshopů a dalších akcí,“ upřesnil Vavroušek.

Cílem je lákat návštěvníky do zajímavých zážitkových expozic, přičemž s vybavováním interiérů začne Centrum Český Krumlov už před dokončováním stavebních prací. Když vše půjde bez větších zádrhelů, měli by být dělníci hotovi v květnu 2020 a první návštěvníky by tu mohli uvítat zřejmě v září téhož roku.

V tradičním krumlovském pivovaru funguje minipivovar, který vaří pivo pod značkou Krumlov, a stylová restaurace s pivnicí. Ve druhé polovině letošního roku by jeho vlastníci chtěli obnovit prohlídky spojené s ochutnávkou piva.

„Rádi bychom stihli hlavní sezonu s prohlídkami, protože byly oblíbené,“ potvrdil Vavroušek.

Průvodci obnovu vítají

Zkušený krumlovský průvodce Stanislav Jungwirth znovuoživení historického pivovaru vítá.

„Obecně pro turismus v Českém Krumlově je dobře, že pivovar se znovu staví na nohy a může rozšířit turistickou nabídku. A pivo jako takové je něco, přes co turisté naši republiku znají a proč si nás nepletou s jinými zeměmi,“ řekl Jungwirth.

Sám průvodce patří mezi milovníky piva a dává si ho i s návštěvníky.

„Naše pivo Krumlov mi chutná, i když si dáváme i jiné značky. A všem svým turistům to taky říkám, že první, co si mají dát, je pivo. Je fajn, že má lokální charakter – všechno, co je místní, má úspěch. A tak to má být, dělané srdcem a vymazlené,“ líčí Jungwirth.

Krumlovský spisovatel Jan Vaněček míní, že opravený pivovar by mohl doplnit spolu se zámkem a kláštery trio nejzajímavějších památek ve městě.

„Opravený pivovar může přinést obohacení turistické nabídky o něco nového. Lidi dneska slyší na zážitkový styl. A to jim může expozice v pivovaru přinést – nejen si něco prohlédnout, ale také se zapojit, podílet, dotýkat a ochutnávat,“ popsal Vaněček, který doufá, že si pivovar a kláštery nebudou ubírat návštěvníky.

Podle krumlovského starosty Dalibora Cardy to ale nejspíš nehrozí. „Majitelé pivovaru mě informují o tom, co tam chtějí dělat. Plánují areál opravit, aby to bylo hezké podobně jako sousední kláštery. A myslím, že nakonec dojde i k propojení činností v klášterech a pivovaru,“ sdělil.

Krumlovští radní jsou spokojení, že se noví vlastníci pustili aktivně do obnovy rozlehlého pivovarského areálu. „Pivo Krumlov je výborné, lidi ho chválí. Myslím, že to nastartovali dobře a jede to,“ dodal Carda.