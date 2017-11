Marta Kubišová se rozloučila v rodných Budějovicích ve skvělé pěvecké formě

„Můžu už odejít?“ zvolala Marta Kubišová do mikrofonu, když dozpívala legendární Modlitbu pro Martu. „Ne!“ zařvalo hromadně publikum a vyžádalo si mohutným potleskem podruhé Hey Jude.

Středeční českobudějovické vystoupení bylo ojedinělé hned z několika důvodů. Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček zde koncertem v rámci turné Marta naposledy udělala definitivní tečku za svou koncertní kariérou.

Marta naposledy Marta Kubišová KD Vltava, České Budějovice Hodnocení­: 100 %

A jihočeské město si nevybrala náhodou. Nejen, že se zde 1. listopadu 1942 narodila, prožila první roky života, ale až do devatenácti let trávila v Českých Budějovicích každé letní prázdniny u prarodičů.

Jihočeský koncert zahájily v 19 hodin zdravice přátel Marty Kubišové z obrazovek. Karel Gott se například svěřil, že dodnes má husí kůži z prvního setkání s jejím erotickým altem.

Potom nastoupila na scénu kapela klavíristy Petra Maláska se špičkovými českými muzikanty. Martu Kubišovou přivítalo aplausem 800 fanoušků ve zcela zaplněném Kulturním domě Vltava.

Charismatická zpěvačka zvolila téměř totožný playlist jako minulý pátek v pražské Lucerně a začala písní Někde musí být ráj. Od prvních tónů bylo vidět, že je v naprosto uvolněné pohodě a ve skvělé pěvecké formě, což během vystoupení neustále potvrzovala.

„Ani tomu sama nevěřím, že tohle je poslední koncert,“ prohlásila po prvním songu a začala sázet jeden hit ze 60. let za druhým. Zazněla Lampa, Ring-o-ding nebo Depeše, která plynule přešla do svižné verze Nechte zvony znít. Během písně S nebývalou ochotou se publikum poprvé odvázalo a začalo tleskat do rytmu, což se opakovalo po celý zbytek večera.

Jednotlivé skladby prokládala Kubišová vedle poděkování divákům jen minimem slov. Koncert tak měl švih a nesklouzával ke zbytečné nostalgii.

Písní s názvem Teď vzpomněla na svého oblíbeného textaře Jana Schneidera, kusem Nechci být ta druhá zase na své recitály s Petrem Maláskem v Ungeltu.

V polovině vystoupení nechala Kubišová prostor předvést hudební mistrovství své doprovodné kapele. Během jamování se sólem blýskl každý z muzikantů včetně saxofonisty Františka Kopa nebo Badyho Zbořila, jednoho z nejlepších českých bubeníků.

Během dvou hodin zaznělo celkem 23 písní

Po návratu na pódium nadchla Kubišová komorní verzí Dobrodružství s Bohem Panem. Po ní přišel na pódium primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, aby jí předal vyznamenání Za zásluhy.

„Slavíci se dají získat víckrát, ale medaile Za zásluhy z Českých Budějovic jen jednou. Kdybyste měla ještě nějaký koncert, můžete od nás dostat i medaili Za statečnost, kterou byste si také zasloužila,“ prohlásil Svoboda.

Ve druhé části večera pak zaznělo několik věcí z loňské desky Soul. Závěr patřil písním z kultovní desky Songy a balady z roku 1969. V Baladě o kornetovi a dívce nádherně vynikl Kubišové charakteristický hutný alt, který má v sobě stále spoustu podmanivosti a naléhavosti.

Při finální Hey Jude od Beatles fanoušci povstali a zpívali závěrečný chorál. Po něm se nečekaně nahrnula na pódium fronta lidí, která za čtvrthodinového potlesku zahrnula dojatou zpěvačku kyticemi, dárky a poděkováním.

Jako přídavek zazněla Magdalena a samozřejmě kultovní Modlitba pro Martu, během které se velké části stojícího publika objevily v očích slzy.

Dav si vyžádal podruhé Hey Jude a pak už byl po dvou hodinách definitivní konec. Marta Kubišová odzpívala celkem 23 písní a s kariérou se v Českých Budějovicích rozloučila jak nejdůstojněji mohla. A navíc ve skvělé kondici.