Oprava budějovického kulturního domu Slavie se opět odsouvá

Studie, vizualizace, plány, diskuse. To vše se zhruba osm let točí kolem Kulturního domu Slavie v centru Českých Budějovic. Dodnes se však nepodařilo to hlavní - historickou budovu kompletně opravit a začít dlouhodobě naplno využívat.

Poslední plány vedení města byly takové, že uzavře takzvanou koncesní smlouvu. Ze soutěže by vzešel vítězný zájemce, který by Slavii zrekonstruoval za 150 milionů korun a pak by ji patnáct let provozoval. Město by mu vynaložené peníze postupně splácelo.

Ještě v květnu to vypadalo, že by se měla v září podepisovat smlouva. Zastupitelé na jaře velkou většinou 34 z 45 hlasů schválili financování akce, takže nic nemělo bránit tomu, aby se pro Slavii začal hledat nový provozovatel.

Kulturní dům Slavie Novorenesanční budova stojí od roku 1872 díky Spolku pro výstavbu Německého domu, což byl původní název. V hlavní budově byla tělocvična, spolkové místnosti, kanceláře, kuželna, hostinec a ústřední sál, vedle ní zahradní restaurace, přírodní amfiteátr s lavičkami a letní cvičiště. Po druhé světové válce objekt měnil jména, z Německého domu se stal Stalinův, později Dům armády, Dům osvěty a Městský dům kultury.

Zdroj: Encyklopedie Českých Budějovic



Jenže se ukázalo, že tento postup je trochu nad síly města, a tak se projekt odsouvá. „Odhaduji, že rekonstrukce začne nejdříve na konci roku 2019,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola.

Příprava koncesního řízení je podle něj složitější, než radnice původně čekala. „Pracuje se na dokumentech pro samotné vypsání výběrového řízení. Je to komplikovaná věc. Je to řízení takového charakteru, které jsme v Budějovicích ještě nedělali. Něco ještě chceme prodiskutovat s poradenskými společnostmi. Přece jen tu řešíme velmi významnou budovu,“ řekl Podhola.

Kolečko dalších konzultací by mohlo být hotové do konce prázdnin. Je tak dost pravděpodobné, že současné vedení města už koncesní řízení na provozovatele nevyhlásí.

Podle informací MF DNES se nebude spěchat ještě z jednoho zásadního důvodu. Protože za poslední měsíce rychle stoupla cena stavebních prací, existují obavy, že by se za 150 milionů korun do soutěže za současných podmínek nikdo nepřihlásil.

A tak vedení města raději vyčká, než se situace na stavebním trhu uklidní. To už však možná budou na radnici jiné tváře, které navrhnou zase jiné řešení.

Kluby jsou zbytečně prázdné

Slavie nyní funguje jen zčásti. Prázdné jsou oba klubové prostory v levém a pravém křídle budovy. Hlavně Klub Slavie skončil zbytečně předčasně.

Provozovatelé tam mohli dál úspěšně dělat koncerty jako v předešlých sedmi letech. Jenže program a kapely se musí domlouvat s velkým předstihem a oni počítali s chystanou rekonstrukcí. Nechtěli pracovat v nejistotě, a provoz na jaře ukončili. I proto se letos nekoná ani letní festival v amfiteátru u Slavie, který rovněž pořádali.

Město nyní nabízí, že se mohou případní zájemci ozvat a klubové prostory dočasně využít. „Musela by tam být klauzule s výpovědní lhůtou, pokud by se na rekonstrukci na konci příštího roku dostalo,“ vysvětlil náměstek Podhola.

Bývalý River Club je však dlouhodobě prázdný a z Klubu Slavie museli při odchodu provozovatelé odstranit veškeré vybavení, takže potřebuje znovu upravit. Je tak spíše malá šance, že se tam někdo nastěhuje.

„Když dá město půl milionu korun na obnovu klubu, tak ho rád znovu otevřu,“ nechal se slyšet Otta Kovařík, bývalý dramaturg Klubu Slavie.

Alespoň hlavní sál budovy je docela vytížený. MF DNES testovala, jak to vypadá s možným pronájmem.

„Jaký potřebujete termín? Od poloviny září až do prosince už je to hodně plné. Možná bychom tam našli nějakou středu či čtvrtek,“ reagovala Iva Peštová, která má na starost produkci a pronájmy.

Dále sdělila, že sál mají od podzimu třikrát týdně zamluvené taneční kurzy, několikrát tam budou seniorské hrátky, dále podnikové akce a také maturitní ples.

Hodina pronájmu velkého sálu se zázemím stojí 2 178 korun, přičemž se platí i hodina před a po skončení akce. Dále je nutné zaplatit za techniku a pořadatelskou službu. V ceně je úklid, prodej občerstvení je ve Slavii dlouhodobě nasmlouvaný u jiné osoby.

„Dřív tady byly hodně úspěšné třeba punkové koncerty, hrál tu Visací zámek, E!E, ale navštěvované byly i různé country akce. V těch nejlepších časech tu bývaly dva až tři koncerty týdně,“ zavzpomínala Peštová.

Pamětníci doplní dva koncerty světových legend - punkových Exploited ze Skotska a britsko-amerických metalistů Napalm Death. Dnes se podobné akce odehrávají spíše v nedaleké Gerbeře.

Podle současných plánů by měla Slavie po opravě dál sloužit pro kulturní, společenské a spolkové akce. Existuje ovšem i ještě velkorysejší návrh na přestavbu, která by však byla nákladnější, a výsledkem by byla kompletní proměna a rozšíření budovy za zhruba půl miliardy korun.

Bývalá rada města doporučovala právě tento postup. Uvnitř měla získat nové prostory například filharmonie a prostory by sloužily i k pořádání dalších velkých koncertů a jiných společenských akcí. V budově by dále byla kavárna či restaurace, hudební kluby, malá scéna a další.

Slavie však dál zůstává zakonzervovaná v současném stavu, přitom zásah a úpravu by potřeboval i přilehlý venkovní areál.