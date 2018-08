Kůrovec se dál šíří jihem Čech. Nyní decimuje smrky kolem Tábora

Do práce se dal začátkem srpna a v táborských městských lesích ho ještě práce čeká. Stroj na těžbu dřeva tam přijel kácet stromy, které napadl kůrovec.

Tomu letos nahrává teplé a suché počasí, což přidělává práci lesníkům. Aktuální problémy řeší právě v Táboře. Drobný brouk zde napadl lokality Strkov a Nechyba.

Z druhé zmíněné už stroj odjel. „Celkem zde vytěžil více než tisíc metrů kubických dřeva. Nyní je v lokalitě Strkov. Je těžké říct, kdy práce skončí,“ uvádí jednatel táborské správy lesů Daniel Černý.

Pro návštěvníky platí výstraha, aby si dávali pozor na pohyb těžké techniky.

Napadené dřevo po vytěžení míří na skládku, kde ho asanují a přikryjí ochrannou geotextilií. Tuto metodu využívá Správa lesů města Tábor jako jedna z prvních, dosáhne tak toho, že kůrovec nemůže dřevo opustit.

Jak velké území brouk napadl, zatím není jasné. „Plošně zasaženou oblast nelze odhadnout. Jsou to zhruba dva tisíce stromů,“ říká Černý.

Vytěžená území by se měla dočkat osázení do dvou let, jak určuje legislativa. Kvůli kůrovci musejí v Táboře počítat i s finanční ztrátou. „Cena kůrovcového dřeva je zhruba na polovině oproti zdravé kulatině,“ vysvětluje Černý.

I loni se zde museli pustit do kůrovcové těžby. Letošní objem ale zatím nepřesahuje výši plánované roční těžby.

Cena dřeva dál klesá

Jedním z nejvíce postižených regionů kraje je v současné době Dačicko na Jindřichohradecku. V loňském roce zaznamenali ve správním obvodu Dačic zhruba 100 tisíc kubíků kůrovcového dřeva.

„V prvním pololetí roku 2018 činí objem již 115 tisíc kubíků. Odhad do konce roku je ještě dvakrát tolik,“ líčí Jaroslav Mátl z odboru životního prostředí městského úřadu.

Ze zhruba 15 tisíc hektarů lesa je zde postižena asi třetina. Čísla jsou už teď enormní a podle Mátla bude ještě hůř. Srpen a září totiž mají být vůbec nejhorší měsíce. Čísla proto rychle porostou.

Cena za kubík dřeva tak postupně klesá. „Před půl rokem se mluvilo o 500 korunách. Pak to kleslo na 300 a nedávno jsem slyšel částku 140 korun. Někteří vlastníci jsou rádi, že nejsou ve ztrátě,“ říká Mátl.

Dřevo z příhraničního regionu se dřív vozilo právě kousek za hranice. Nyní se však hledají zájemci hůře, a tak nyní zboží míří dál do rakouského vnitrozemí. Tím mimo jiné narůstá cena za dopravu. Kapacity v Česku jsou totiž omezené.

Problém je také v tom, že chybějí lidé, kteří by se o napadené dřevo postarali. Jejich hledání často trvá týdny až měsíce.

Na vyčíslení letošních škod je zatím brzo

A není ani místo na skladování dřeva. „Za dva měsíce bude situace úplně jiná. Teď nás čeká největší nápor a plošný úhyn smrkových porostů. Půjde to po hektarech. Uvidíme, co sucho dokáže. Letošek je skutečně to nejhorší, co kdy bylo,“ dodává Mátl.

Hlavním problémem je skok z léta do zimy a intenzivní nástup vysokých teplot. „Suché a teplé počasí vytváří ideální podmínky pro přemnožení lýkožrouta již několik let. V letošním roce jeho gradace dosáhla rozměrů kalamity i na naší lesní správě. Do problému se v současné době dostáváme v oblasti prodeje dřeva, kdy výroba převyšuje odbytové možnosti. Je období dovolených a v některých částech Česka je situace s přemnožením kůrovce ještě horší,“ říká za Lesy města Písku zástupce ředitele Milan Bláha.

Podle něj je zatím na vyčíslení letošních škod brzo. Cena kůrovcového dřeva ale postupně klesá. „U kulatiny činí takové snížení 30 až 50 procent ceny. Další škody nám vznikají zvýšenými náklady na zpracování a asanaci této hmoty,“ doplňuje Bláha.