Lávka od Pleskota spojí břehy Otavy. Písečtí na ni vyrazí v září

Lávku bude tvořit ocelová konstrukce se dvěma rameny s mezipodestou, její délka bude asi 140 metrů a šířka tři metry. Nad vodou ji budou držet dva pilíře.

„Plánoval jsem lávku hlavně jako zážitkovou, aby nebyla jen spojením dvou břehů, ale aby cesta přes ni byla zážitková, zábavná a radostná,“ vyjádřil se už dříve architekt Josef Pleskot, který je píseckým rodákem. Slavnostního zahájení stavby se nemohl zúčastnit kvůli náhlému onemocnění.

„Mám radost, že tady stavba od Josefa Pleskota vznikne. Myslím, že si to město zaslouží. Chodcům a cyklistům, kterým bude sloužit, nabídne krásné výhledy na městské panorama s děkanským kostelem i volně plynoucí řeku se zalesněnými břehy, jež byla inspirací nejednomu umělci,“ řekla starostka města Eva Vanžurová.

Podle ní bude stavba také užitečným spojením dvou břehů v místech, kde přes řeku kdysi vedl brod.

Celková délka chodníků bude přes 1 500 metrů

V územním plánu města se s přemostěním řeky ve vybrané lokalitě počítalo už před staletím. Nově lávka spojí nejen dva břehy, ale bude mít také širší návaznost na centrum města a průmyslovou zónu.

Bude proto nutné upravit nebo dostavět další část cyklostezky a chodníku, které vedou okolo píseckých sportovišť k hotelu Cadillac a na pravém břehu pak pod areálem Jitexu, kde v současné době sídlí více píseckých firem. Celková délka chodníků bude přes 1 500 metrů.

Proti stavbě lávky v minulosti ostře vystupovali především někteří obyvatelé Václavského předměstí.

„Snažili jsme se s jejich připomínkami pracovat. Ta lávka je koncipovaná tak, že musí být nad hladinou případné stoleté vody. Znamenalo to vytvoření konstrukcí na břehu, které dostanou lidi asi tři metry nad úroveň, po níž se chodí. I to asi vyvolávalo ty kontroverze. Proto jsme se snažili, aby předpolí nebyla příliš velká a pro všechny byla lávka co nejpříjemnější,“ podotýká konstruktér z Pleskotova AP Atelieru Zdeněk Rudolf.

Podle něj by se kvůli novince neměl zásadně zvýšit pohyb lidí v nově propojených lokalitách. Na druhou stranu by ale most měl umožnit uzavření promenádního okruhu, při němž se bude moci dát jít po pravém břehu řeky už od centra města a korzovat dále i po břehu levém.

Lávku mohou využít také lidé, kteří při cestě do práce museli zatím řeku přecházet níže a to jim trvalo zbytečně dlouho.

„Myslím si, že největší odpor a negativní emoce nápad vzbudil ve chvíli, kdy se místní obávali ztráty soukromí a přílivu velkého množství turistů. Když ale lidé viděli model lávky, věřím, že emoce opadly. Čas ukáže, že to, co se nám podařilo realizovat po století od prvního zanesení lávky do plánů, mělo smysl,“ doufá starostka.

Samotná stavba by neměla být příliš náročná, i když je velký důraz na statiku. Ocelové díly budou dělníci na místě jen kompletovat a do září by mohla lávka oba břehy spojovat.

Stát bude 48 milionů korun, na část nákladů chce město získat dotaci. „Nechci to zakřiknout, ale pokud bychom byli úspěšní, mohla by dotace pokrýt 14 procent nákladů, tedy asi šest milionů korun. O dalších 20 milionů pak žádáme z Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu chodníku a cyklostezky,“ popisuje místostarosta města Josef Knot.