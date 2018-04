Lávku pro cyklisty přes Vltavu dokončí v květnu, vyjde na dvacet milionů

Most dlouhý 39 metrů roste nedaleko sportovního areálu TJ Meteor a má být hotový v květnu.

„Na povrchy nájezdových ramp bude použita betonová dlažba a živice. Podél bude zábradlí. Součástí akce je vodorovné a svislé dopravní značení,“ vyjmenoval náměstek primátora Petr Holický. Most buduje Metrostav a vyjde na 19,5 milionu korun.

Stavba je možná ještě více než pro Českobudějovické důležitá pro obyvatele okolních obcí, kteří už dojíždějí, nebo chtějí jezdit do krajského města na kole. V budoucnu má totiž od mostu vést dál cyklostezka a cyklotrasa do Plané, Homolí a Boršova nad Vltavou. Nebude to však úplně snadné, protože se obce budou muset dohodnout s majiteli pozemků, kterých je na dotčeném území několik desítek.

I tak ale tento projekt postupuje. „Právě děláme výběrové řízení na část, která vede od železničního mostu v Boršově k železniční vlečce, tato část bude cyklotrasa,“ sdělil starosta Boršova Jan Zeman.

Ve chvíli, kdy se podaří celou oblast propojit, vznikne nejen nová cesta umožňující jezdit na kole za prací či do školy, ale také atraktivní stezka pro výlety.

V plánu je stezka do Roudného

„Dále se také nyní pracuje na stavbě cyklostezky podél silniční propojky ulic M. Horákové a Strakonické mezi sídlišti Máj a Vltava a na druhé a třetí etapě cyklostezky Rožnov - Včelná od Sokolovské ulice ven z města,“ upozornil Holický.

Směrem z Budějovic na jih má vzniknout ještě další cyklostezka. Povede podél Plavské ulice do Nového Roudného. Má to být společná akce města a Jihočeského kraje, který se postará o úpravu silnice, radnice má udělat tři metry širokou vyasfaltovanou cyklostezku. Její součástí bude i osvětlení.

Projekt by mohl mít letos územní rozhodnutí a poté bude možné požádat o stavební povolení. V ideálním případě by mohlo být do dvou let hotovo.

Díky této stezce může zůstat zachovaná v původní podobě oblíbená trasa podél Malše do Roudného.

Dále se připravuje také prodloužení cyklopruhu pro cyklisty v Novohradské ulici směrem do Mladého, odtud se lze napojit na stezku podél zanádražní a jet až k Novým Hodějovicím.