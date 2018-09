Oprava lázní rozhádala zastupitele. Podle opozice hrozí poškození města

Snadná a bezproblémová. Taková měla být rozsáhlá oprava Bertiných lázní. Zatím je vše ale naopak. Po prvním pokusu, kdy se nepodařilo sehnat zhotovitele, se město Třeboň pustilo do druhého.

Při něm už se přihlásily tři firmy. Investice nakonec při posledním zasedání zastupitelstva prošla. Schválení ale předcházela ostrá výměna názorů. Kritika směřovala ze strany opoziční ODS.

Součástí návrhu, jejž předložila rada města, bylo totiž navýšení finančních prostředků na akci plánovanou pro roky 2019 až 2020. Město by mělo uhradit práce ve výši 119,2 milionu korun včetně DPH a Slatinné lázně pak dodávky vybavení interiéru, gastra a dalších technologií za zhruba 50,5 milionu korun. Ze tří zájemců byla nejvýhodnější nabídka brněnské společnosti OHL ŽS.

„Nejnižší cena je o devět procent vyšší než kontrolní propočet projektanta. Je odrazem smutného stavu na trhu stavebních prací. Pro realizaci proto potřebujeme navýšení stavebních prostředků oproti původnímu rozpočtu o 20,9 milionu korun včetně DPH,“ vysvětlila starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL).

Součástí projektu je rekonstrukce kuchyně, jídelen a 44 pokojů v části E. Pro další pokoje byla v zadávacím řízení opce ve výši 20 milionů bez DPH na rekonstrukci dalších devíti pokojů v části A a 34 pokojů v části C. Zastupitelstvo ji může uplatnit, pokud na tom bude městský rozpočet dobře.

Proč s tím chvátáme, ptal se Jan Váňa z ODS

Návrh ostře kritizoval Jan Váňa (ODS). „V komunální politice jsem zhruba 20 let a nezažil jsem ani jedno zasedání, které by řešilo takový problém. Proč teď na posledním jednání schvalujeme takovou zakázku? Proč s tím chvátáme? Zakázka by se měla uskutečnit v letech 2019 a 2020 a já ještě nezažil, že by někdo zadával výběrové řízení rok dopředu. Navíc dnes je podle mě úroveň stavebních prací na vrcholu,“ řekl.

Naznačil, že je možný pokles ceny stavebních prací. Podle jeho slov by bylo fér, kdyby o věci rozhodlo nové zastupitelstvo po říjnových volbách, a naznačil, že by mohlo dojít k výraznému poškození města. „Proč budeme schvalovat 140 milionů, když nevíme, jak se budou ceny pohybovat? Nevím, co v tom hledat. V čí prospěch?“ ptal se.

Jeho slova nezůstala bez reakce a starostka města na ně ihned reagovala. „Je nehorázné, že můžete uvažovat tak, že si tady někdo ve svůj prospěch snaží něco domlouvat. Něco takového vůbec není možné v přísné legislativě, která v oblasti zadávání veřejných zakázek vládne. Nikdo nic takového dělat nechce a nedělá,“ kontrovala Jenisová.

Zároveň doplnila, že lázně rekonstrukci potřebují a firma bude mít dost času na přípravu. Cena je podle ní v normě i přes navýšení.

Diskuse trvala několik desítek minut, během nichž zastupitelé řešili, jestli je vhodné rozhodnutí nechat na příštím složení. Proti byl mimo jiné Petr Michal (OMMO/bez PP), jenž upozornil na rozsah akce a okolnosti, které s ní souvisí včetně odstávky lázní i možných komplikací při stavbě. „Jde o naše městské zlato. Rozhodnutí by proto mělo být nadčasové,“ zmínil.

„Máme dobře vysoutěženého dodavatele a jistotu, že akce začne v termínu a firma bude mít čas se připravit,“ doplnil jeho slova Bohuslav Jirák (ANO 2011 / bez PP). Zastupitelstvo nakonec investici schválilo. Pro bylo 17 členů z celkových 25.

Diskutovali i o úvěru

Tím ale pondělní poměrně vášnivá diskuse neskončila. Pokračovala totiž hlasováním o poskytnutí investičního úvěru v hodnotě 119,2 milionu korun.

I přestože Jirák na úvod zmínil, že se příští vedení města může rozhodnout, zda možnosti úvěru využije, řešili zastupitelé, jestli město úvěr vůbec potřebuje.

„Lázně platí nájem v pořádku, peníze máme. Nechápu, proč bychom si měli brát úvěr na dostavbu lázní. Myslím, že na účtě máme dost. Pojďme udělat lázně za své,“ oznámila Anna Kahounová (ODS). Ani její slova nezůstala bez reakce.

„Neschvalujeme úvěr, ale smlouvu o tom, že příští zastupitelstvo, pokud bude potřebovat peníze, má kam sáhnout. Pokud nebude chtít, tak tam nesáhne,“ vysvětlila Magdalena Horváthová (KDU-ČSL). I tento návrh nakonec prošel byť těsnějším rozdílem. Pro bylo 14 členů.

Pokud tedy příští složení bude chtít této možnosti využít, může. První splátka má přijít k 27. lednu 2021 a poslední 27. prosince 2030. Úroková sazba je 1,76 procenta a s nabídkou přišla ČSOB. O další budoucnosti investice bude rozhodovat už nové vedení města. Jeho první schůze je naplánovaná na 5. listopad.